奎丁揭「網紅詐騙業配」割粉絲韭菜！遭反酸：賣肉台裝逼

▲奎丁踢爆網紅惡行後，遭到人身攻擊。（圖／翻攝自instagram／zamy_ding）



記者崔子柔／綜合報導

YouTuber奎丁20日在影片中踢爆，多位網紅接了詐騙的業配，聯手割粉絲韭菜，引起各界討論，不少網紅也因此遭到撻伐。奎丁昨（22）日轉發某LINE群的對話截圖，竟有多人酸她「賣肉裝逼」。

奎丁在影片透露，T-SET項目方3月希望她能合作業配時，她就決定踢爆，認為明知是詐騙還接下業配的網紅相當可惡，於是她混入多個相關群組蒐證，發現一看就是資金盤，區塊鏈專家「史旺基」也直言，「不可能會有投資報酬率這麼高」。

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▲▼奎丁拍影片揭露詐騙業配。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）



奎丁提到，接下業配的網紅都會假裝自己不是業配，但還要粉絲輸入邀請碼，這樣一來網紅不但收了談好的業配費用，還能額外抽下線佣金，若有100人使用其邀請碼，該網紅每個月至少能多收到81萬元台幣。

奎丁揭露數名網紅「為錢賣粉絲」，也引來部分人不滿，她昨日在IG轉發一則限時動態，內容是一個LINE群組的對話，內容全在酸奎丁「她那個賣肉的，拿台筆電裝裝逼，哦元宇宙好厲害，殺人成英雄」、「就賣肉台在那邊賣弄什麼，專心賣肉就好，這不是很好嗎」，動態原PO也說，「這是被揭露所以不爽嗎？詐騙不夠還人身攻擊？」

▼奎丁遭酸「賣肉台」。（圖／翻攝自instagram／zamy_ding）

