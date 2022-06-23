「你知道這什麼嗎」洗腦YT短髮女身分曝光！　是年賺8000萬老闆

圖、文／鏡週刊

影音平台YouTube的每支影片幾乎都會安排幾支廣告——除非你是付費會員，近日有一系列的「我不是數學家」廣告引發討論，一名短髮亞洲女子會拿各種東西問大家「你知道是什麼嗎？」然後分析其成本和售價，告訴大家電商獲利的關鍵。或許因為廣告太常出現、類似的問句不斷重複，最近竟意外演變成一種「迷因哏圖」，許多人拿來惡搞搭配其他主題或商品，有樣學樣地問：「你知道這是什麼嗎？」

YouTube為了推廣付費會員「Premium」服務，免費用戶在看多數影片時都會被安插好幾段廣告，而這些廣告的品質通常參差不齊，有些可能是由專業廣告公司拍攝的大品牌廣告，有些看起來則不明所以，甚至讓人懷疑根本是詐騙。最近意外在網路上爆紅的則是一個以「你知道這是什麼嗎？」開頭的電商廣告。

一名短髮女子拿著各種商品，諸如手錶、衝浪板等等，先是問大家知不知道這是什麼，然後說「這個奇怪的小東西」或是「這個很酷的東西」在美國網購平台亞馬遜的售價為多少美金，接著再告訴大家這些東西的實際成本大概是多少錢，分析其獲利多寡，最後再說「雖然我不是數學家，但這聽起來不錯對吧」。

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同樣的台詞換成不同商品，重複出現在YouTube廣告中，意外引發討論，甚至還有人質疑是不是又是詐騙廣告？而近日也有不少臉書粉專模仿她的影片模式來做宣傳，例如海巡署就以「你知道這是什麼嗎？」為開頭來介紹救生圈，讓不少網友會心一笑；另外也有人故意將她手上的商品換成自家產品，搭上這波熱潮來推廣，儼然成了新的迷因哏圖。

事實上，這名短髮女子名叫「Ellen Lin」，她還真的不是數學家，而是一名電商老闆。據她自述來自台灣、現居洛杉磯，靠著創業經營電商打出名號，還曾有媒體報導，指出她去年的營業額逼近台幣8,000萬元。如今她以電商創業家、電商教練和亞馬遜暢銷作家自居，還把電商故事唱成歌、發EP，也開起了顧問公司，以自身經驗為賣點來行銷她的電商課程，在YouTube上的廣告即是她課程的宣傳一部分，據悉已投放數個月，到最近才有比較多人討論。

從Ellen的粉專可以看到，她分享了許多她在企業演講或是上電視受訪的片段，也放上她去世界各地旅遊的生活影片，似乎想呈現她事業成功、生活無虞的形象，藉此吸引大家加入她的電商課程。在廣告投放後，她的粉專確實湧入不少網友朝聖，但沒想到多數人都是被這系列洗腦廣告煩到受不了，特地跑來她的粉專貼文按下「怒」，一堆人模仿她在貼文下留言：「你知道這是什麼嗎？」還有人求饒：「拜託，我真的不知道那是什麼，不要再考我了」、「其實真實身分是premium推銷員吧」。

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