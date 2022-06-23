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網熱議5大渣男行為不能忍　女苦主逛街遇見「pro級」才驚覺自己是小三

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲感情路上要擺脫渣男，要睜大眼睛、仔細觀察一些有跡可循的行為。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

感情路上最怕遇到渣男，從此不再相信愛情，其實渣男的行為有跡可循，只要睜大眼睛、仔細觀察，還是能找出某些關鍵行為，破解渣男的圈套。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「渣男行為」話題的網路聲量表現，整理出網友熱議的5大渣男行為。

根據《Social Lab社群實驗室》所做調查，網路上對「渣男」的印象，許多人會在社群討論區大吐苦水，分享自身悲慘感情史，其中最讓網友崩潰、認為絕對踩到雷區的渣男行為，由「偷吃」拿下第一名寶座，聲量討論則數逾萬則。

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就有人分享朋友在逛街時，碰巧撞見人間蒸發已久的男朋友，手推嬰兒車，旁邊站著一位女性，雙方對峙後才真相大白，自己原來是「小三」，直呼「沒想到自己會遇到這pro級渣男還不自知，好在老天有眼讓我撞見這一切」，貼文一出立刻引發熱烈討論，其他網友感嘆「劈腿慣犯會各種閃躲不公開交往」、「他老婆小孩真可憐」。

網友熱議五大渣男行為（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

▲網友不能忍的渣男行為中，「劈腿」絕對是大雷。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

「說謊成性」也是渣男的慣用套路之一，像是有網友提到和另一半長跑十年，渣男居然謊稱自己「罹患癌症」，實際上是跟另一名女生幽會，讓原PO氣憤表示對方「早已慣性說謊」，引來「沒想到得癌症也敢拿來騙」、「有夠離譜的鬼故事，恭喜解脫」等不少回覆。

另外，會對女人動手的「暴力傾向」也不能容忍，有網友分享自己是「渣男吸引機」，曾經遇到會打人的另一半，其他人看了後安慰「祝你早日遇到對的人」。「感情三分鐘熱度」的行為亦備受討論，對於剛交往沒多久就提分手的渣男，也讓許多人心碎滿地。「控制狂」也是不少過來人呼籲要遠離的對象，去哪總是要報備，一不小心就醋勁大發，直說受不了！

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

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