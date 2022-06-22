台電維修員遭「看門狗撲咬」　暴怒拿棍棒追打、狠砸石頭

記者趙蔡州／綜合報導

一名台電人員21日下午4時許前往桃園新屋區某住宅進行維護作業時，遭到住戶飼養在騎樓的黑狗撲咬攻擊，氣得他拿出工作用的棍棒追打，另一名台電人員也撿石頭丟擲攻擊。影片曝光後引發網友熱議，有人認為「根本是虐待動物」，但也有人說「被狗咬到，主人要賠吧」。

▲台電員工維修遭看門狗攻擊，暴怒拿棒棒追打。（圖／翻攝自記者爆料網）

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臉書粉絲團「記者爆料網」曝光當時的監視器畫面，事件發生在21日下午4點多，可以看見一輛台電工程車停在桃園新屋區一處住宅前，台電人員下車準備進行維護作業時，突然有一隻被鐵鍊綁住的黑狗從後方突襲撕咬，台電人員嚇得立刻往旁邊跳開。

事發後，台電人員氣到拿著工作用的棍棒瘋狂追打黑狗，撿起石頭猛砸，嚇得黑狗先是窩在角落瑟瑟發抖，接著爬出牆躲到外面的菜園中，但他仍不肯罷手，追上去拿棍棒揮打數下後才離開，幾秒後換另一名台電人員撿石頭丟擲攻擊，但由於監視器拍不到，不清楚石頭是否有砸重狗狗。

▲另一名台電人員也幫忙丟石頭攻擊狗狗。（圖／翻攝自記者爆料網）

影片曝光後引發網友熱議，有一派網友認為台電人員行為不妥，「太哭了吧那個人，是想打死狗喔，狗狗結果有怎樣嗎」、「可以先跟當市政府動保處檢舉，看動保處怎麼處理」、「台電到底是維修還是來打狗」、「侵門踏戶虐待動物喔」、「嚇阻就夠了，何必咄咄相逼」。

另一派網友則認為「繩子綁太長，若有小朋友路過被咬死，飼主有很大責任」、「這個鍊條好長喔，如果小孩或老人走過去，應該又要出事了」、「建議屋主加貼一張內有犬隻，請注意之類的告示比較保險」、「無故亂咬人的白目狗，萬一要是有小孩走過去被咬，那就悲劇了」。

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