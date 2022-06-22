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全台唯一「懷瀞橋」緬懷女公路人殉職　最美女工程師許瀞文守護南橫

▲▼全台唯一「懷瀞橋」緬懷女公路人殉職　最美女工程師守護南橫。（圖／翻攝自臉書／國防部發言人）

▲「懷瀞橋」是全台唯一為緬懷女性公路人因公殉職而命名的橋梁。（圖／國防部）

文／中央社

南橫公路157公里處「懷瀞橋」靜臥雲端溪谷，讓用路人有一條平安的回家路；這座橋是公路總局唯一一座為緬懷女性公路人因公殉職而命名的橋梁。

南橫公路5月1日恢復全線通車，除著名南橫8景，還有南橫3橋，雖然這些橋僅是南橫公路上的匆匆一別，但每座橋都訴說著公路人的故事；其中「懷瀞橋」是一名當年未滿40歲未婚的許瀞文工程司懷抱著讓每名用路人平安回家的故事。

「懷瀞橋」座落於台20線157K（南橫公路東端）一處彎道。公路總局秘書何佩蓉說，這座橋除了是台灣公路史上唯一一座為緬懷女性公路人因公殉職而命名橋梁，同時也是台20線東端上首座莫拉克風災後修復竣工的橋。

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莫拉克風災時擔任關山工務段長、目前台東段長李秉仁今天接受中央社記者訪問表示，民國98年8月莫拉克颱風南橫公路連下3天雨，造成的災情以往未曾見過；路基柔腸寸斷，21座橋梁被摧毀，東端大關山隧道口以東至向陽路段，有將近400公尺的路基完全掏空。

他說，被沖毀的「懷瀞橋」原址僅為2x2公尺箱涵，但風災過後卻變成約30公尺的沖蝕溝，大自然威力驚人。在公路總局道工科任職的許瀞文工程司，因在復建道路前必須事先勘查，了解地形地貌，因此於99年5月6日到台東現場視察，當晚結束工作回到關山鎮上住宿，不幸遭酒駕騎士撞上喪生。

▲▼全台唯一「懷瀞橋」緬懷女公路人殉職　最美女工程師守護南橫。（圖／翻攝自臉書／國防部發言人）https://www.facebook.com/MilitarySpokesman/photos/a.754997341230253/754997364563584

▲公路總局故工程師許瀞文小姐與同事合影。（圖／國防部）

當時帶隊的前公路總局總工程司吳進興在公路總局出版的「橋上英名」中回憶，「當消息傳回台北時，高層長官和同僚均感到不可置信，心疼才30多歲的許瀞文，竟然會因為酒駕肇事者的過失，葬送這麼一條年輕有為的寶貴性命，真是非常的悲痛與不值，無論是對總局或家屬而言，無疑是莫大的損失」。

吳進興表示，「因許瀞文意外的發生，起源於視察道路災害，而台20線向陽路段157K處正好有一座橋梁，將它命名為『懷瀞橋』作為紀念最是適合」。為紀念許瀞文工程司，遂取許瀞文名字中的「瀞」字作為懷念。

許瀞文出生營造業家庭，對土木工程有深厚興趣，從小立志成為工程師。屏科大畢業後前往美國求學，於賓州大學土木工程系結構組取得碩士學位；回國後通過高等進入公路總局，負責、認真，被稱為公總的「漂亮寶貝」，發生意外時年僅39歲、未婚。

除了「懷瀞橋」外，南橫公路上還有緬懷南橫公路開路犧牲的蘇進涇和陳武雄2名段長興建的「進涇橋」和「武雄橋」、廖昌仕工程司的「昌仕橋」；以及築路施工時發生意外的榮工處小隊長李炳才的「炳才橋」。

「昌仕橋」於民國93年因敏督利颱風侵襲時，遭洪流沖毀，評估後放棄復建，「進涇橋」則改成箱涵，另建明隧道紀念；「炳才橋」、「武雄橋（施工中）」、「懷瀞橋」則在莫拉克後陸續復建。

南橫公路是許多人心目中台灣最美的高山公路，沿途有巧奪天工和壯麗的南橫8景，也別忘了還有南橫3橋，訴說著公路人守護每一名用路人，都能有一條平安回家路的故事。

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