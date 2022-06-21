恩恩「消失81分鐘」衛生所音檔：請於上班時間再來電　戳破2大錯誤

圖、文／鏡週刊

恩恩的父親要求新北市政府公布所有求救的錄音檔還原真相，卻遭百般刁難，本刊取得11個錄音檔，發現全案最致命的關鍵在於候市府政策錯誤，自創獨步全台的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定，恩恩的媽媽按規定急電衛生所卻沒人接電話，才3度向新北消防局119勤務中心求救，消防局第一時間打給衛生所也沒人接聽，過了26分鐘才找到衛生單位的人，不料，對方卻在程序上鬼打牆，態度輕率，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命，整起事件根本是侯市府官僚冷血、政策殺人。

▲新北市衛生局為讓恩恩爸體驗119勤務中心的忙碌，請他到119觀看模擬報案。（圖／鏡週刊提供，下同）

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錄音檔還原4月14日晚間6點恩恩媽的求救電話給119，消防員接獲報案後急得像熱鍋上的螞蟻，不停地打電話給中和衛生所與衛生局，卻不斷聽到總機傳來語音：「現在是下班時間，請於上班時間再來電」。

侯友宜市府引以為豪的「防疫派遣中心」在恩恩事件中，竟是衛生所沒人能及時接電話，消防局119在接到恩恩媽電話後，打了多通電話給中和衛生所要請求准許派車，但聽到的都是：「中和區衛生所您好，現在是下班時間，請於上班時間再來電」「所有線路忙線中…」電話直接被掛斷。

4月14日晚間6時21分，恩恩媽在家等了18分鐘都等不到救護車，於是第二次打電話給新北消防局119，新北消防局告訴恩恩媽，也無法打通中和衛生所，這時恩恩媽語氣更急，告訴119「那他（恩恩）現在的狀態真的很差，你們可以快一點嗎？」

▲侯友宜在恩恩案後聲勢受挫，遭質疑「衛生局同意才派救護車」的政策錯誤而害恩恩喪命。



4月14日晚間6點22分，新北消防局結束與恩恩媽的對話後，也等不及了，直接違反侯市府的政策，跳過衛生單位，直接打電話要雙和醫院收治恩恩，卻也踢到鐵板，被醫院拒收。6點25分消防局終於撥通新北衛生局電話，這時離恩恩媽第一通報案電話已過了26分鐘。

這過程曝露出新北衛生所與衛生局不僅沒人值班及時接聽電話，也沒有設專線與消防局對接，要透過轉接才找得到人，導致消防局不能在第一時間派出救護車及時搶救生命。錄音也顯示消防局一度等不及，直接違反侯市府政策，跳過衛生局打電話給雙和醫院要收治恩恩，卻踢到鐵板，被醫院以須聯絡感控（感染控制中心）拒收。

相較於消防局接聽電話的積極、急促，衛生局人員接通恩恩案的救助電話卻是一派輕鬆，4月14晚間6點26分接獲消防局通報時，竟告訴消防員說：「你現在跟我們講，也不是我們現在就能排啊」、「如果他們今天才通報（確診），後續我們會按照那個順序跟他們聯絡評估啊」，消防局人員立即告訴衛生局說，小孩狀況很不好，皮膚有紫斑，衛生局竟冷回：「有紫斑，好，我來問看麥，現在病院足滿欸（台語，指醫院很滿），如果有再進線的話，就請她稍等吧。」

錄音內容也顯示，根本沒有候市府先前聲稱錄到任何可能涉及個資的背景音，反而是恩恩媽帶恩恩意識不清後，3度急電119的過程中，突顯侯市府政策的2大致命錯誤，1是新北消防局受限於侯市府獨步全台的「確診者要衛生局同意才能派救護車」政策，2是市府引以為豪的防疫派遣中心，根本是空話。

這段錄音檔也被資深媒體人周玉蔻在政論節目上公布，沒想到新北市長侯友宜並未正面回應，反而把責任推給檢調，強調要由司法單位釐清事實，20日甚至傳出洩露錄音檔的消防人員已自首，大有將焦點轉移至誰洩密的意味，與先前侯友宜宣示支持消防局去告爆料者捍衛清白的態度如出一轍，始終迴避恩恩爸的訴求，就是不肯公布錄音檔。



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