他家院子現不明植物！網一看驚喊「快點拔除」：生態的殺手

▲小花蔓澤蘭。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

外來入侵植物對台灣生態危害嚴重，但要減少到可控的數量或「清零」，怎麼做是一大學問。有網友近日在自家後院發現一株「不明植物」，讓他相當好奇，PO網詢問「請問他是誰？」畫面一曝光，馬上就有內行驚喊，「植物的殺手，快點拔除，否則會造成其他植物蔬菜被纏死！」

一名網友19日在臉書社團「認識周遭的植物」分享照片，只見院子裡出現一株陌生植物，葉片呈三角狀卵形，邊緣為淺波狀圓鋸齒，莖為細長圓柱形，青翠的綠讓整株植物看起來生命力相當旺盛。原PO看了不禁也好奇詢問，「家裡院子來了我不認識的植物，請問他是誰？」

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▲原PO發現院子出現不明植物，好奇發文求問網友。（圖／翻攝自Facebook／認識周遭的植物）

畫面曝光後，馬上就有網友解答這是「小花蔓澤蘭」，並建議「這很會長，要趕快除乾淨」、「外來種，很難根除，很會長，請根除，妥善處理後續」、「小花蔓澤蘭，樹癌快拔掉」、「小花蔓澤蘭，綠癌，快點連根拔掉，是植物的殺手」、「要銷毀，隨便丟它很容易氾濫」、「連根拔起放入黑色垃圾袋綁緊太陽下曝曬」。

據了解，小花蔓澤蘭，在國際上被列為世界百大入侵種，並有「綠癌」、「生態殺手」的稱呼！原產於中南美洲，為菊科蔓澤蘭屬藤蔓草本植物，主要分佈於海拔1000公尺以下廢耕農地、果園、山坡地等，具優勢無性繁殖力，莖節均能萌發成為不定芽又開始長成新的植株，每年10月至隔年2月是小花蔓澤蘭開花結果期，種子會趁這時期飛散傳播，大舉入侵到它處。

▲小花蔓澤蘭在台灣迅速蔓延，已造成生態的一場浩劫。（圖／記者陳崑福翻攝）

小花蔓澤蘭主要分佈在台灣中、南及東部海拔1000公尺以下山坡地、農園、廢耕地及管理不良的果園、檳榔園等。林務局指出，由於小花蔓澤蘭繁殖能力強，須趁每年開花結實前拔除，是最好防治時機，因此農委會訂定8月15日至9月15日為「小花蔓澤蘭防治月」，9月第1個星期六更訂為「小花蔓澤蘭全國防治日」。

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