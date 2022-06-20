「第一夫人咖啡」香傳千里的秘密　東森購物獨家開賣

▲咖啡女王陳奕潔認為「做咖啡其實就是做自己，好咖啡可讓生活更美好」。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

第一夫人蔣宋美齡對圓山飯店情有獨鍾，常在午後時光來到圓山享用午茶、點心，甚至有個頂尖泡咖啡團隊，負責接待來訪的各國元首與駐外使節，每天下午經常傳出香醇濃郁咖啡香，帶著陣陣果香，香傳千里，成為有名的第一夫人咖啡。

咖啡是許多人的精神飲品，微苦卻濃醇的咖啡香讓許多人欲罷不能。知名咖啡女王陳奕潔曾創下單檔40分鐘銷售5公噸咖啡的絕佳業績，加深她對咖啡的堅持與努力，認為「品味生活從分享開始」。陳奕潔的「女王咖啡」系列推出最新產品「Royal Select 第一夫人嚴選極品咖啡豆」，由第一夫人宋美齡御用烘豆師游啟明宗師所領導的烘培團隊調配，將於東森購物6/21（二）晚間22:40在第47頻道強勢開賣，數量有限。

▲咖啡女王陳奕潔推出「女王咖啡」系列最新產品「Royal Select 第一夫人嚴選極品咖啡豆」，將於東森電視購物6/21（二）晚間22:40在第47頻道強勢開賣。

一杯咖啡好不好喝，70%取決於咖啡產地的生豆品質，20%就是烘豆師的技術，各顯風華。第一夫人咖啡香傳千里的秘密從「選豆」開始，就有專門踏尋全球的選豆師，從60國的咖啡豆嚴選出衣索比亞、哥倫比亞、印尼、巴西4個經典產區，1,200公尺以上高海拔的阿拉比卡精品級生豆調配而成，再由來自超過60年經驗「咖啡宗師-游啟明」的烘培領導團隊，採用「九蘊五味」有烘培界勞斯萊斯技術之稱的黃金比例烘培法去烘培而成。

所謂「九蘊」指的是果香、花香、奶香、草香、焦糖香、巧克力香、堅果香、榖香及辛香，「五味」則是指酸、甜、苦、鹹、鮮五種口感，能引發咖啡炸彈般的濃郁水果香氣，而且能降低酸度、苦味及咖啡因，一口咖啡即能品嘗到大自然豐富層次的口感，猶如身處百花圍繞的果園，帶有奶糖甜美口感，妙不可言，因此受到各國元首與駐外使節的喜愛，蔣宋美齡晚年離台長居紐約後也不忘游宗師調配的圓山飯店特調烘焙咖啡，就算旅居咖啡大國美國，仍持續向圓山飯店訂購自己喜愛的這款特調烘焙咖啡，寄送紐約住所品嚐，游啟明率領的烘培團隊技術已傳承超過一甲子，成就現在的「Royal Select 第一夫人嚴選極品咖啡豆」。

根據國際咖啡組織ICO調查，台灣人1年共喝掉約28.5億杯咖啡，平均每人每年喝掉兩百杯咖啡，對於現代人而言，咖啡儼然已成為生活中的必需品。陳奕潔對咖啡的探索有著永不熄滅的熱忱，她說「做咖啡其實就是做自己，好咖啡可讓生活更美好，品味生活就從分享好咖啡開始，陳奕潔特別推出「Royal Select 第一夫人嚴選極品咖啡豆」分享給眾多咖啡愛好者，喜歡的朋友們千萬不要錯過。

