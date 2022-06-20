女童哭鬧不敢睡「陰兒房」！曝陌生靈體入侵房間：她長得很像媽媽

▲國外一名女網友透露女兒睡覺時親身經歷的「靈異事件」。（圖／翻攝自TikTok@not.cristinayang）

記者羅翊宬／綜合報導

全球各地的父母在照顧小孩時，為了培育兒女們的獨立性，往往在子女們很小的時候就讓他們睡在自己的床、甚至是個人房間。不過一位母親卻在社群媒體TikTok上表示，只要把女兒放回嬰兒床，她就會開始驚聲尖叫、嚎啕大哭，最後女兒透露，房內有一個「長得很像媽媽」的女人要求跟著她爬進衣櫃。

根據《太陽報》、《每日星報》，一名年輕的女網友「not.cristinayang」似乎因女兒的談話受到不少驚嚇，她在TikTok上向網友分享自己親身經歷的驚悚故事，她在開頭就表示，「女兒晚上堅持睡在我的床上其實是有原因的！並不是因為我覺得和一個蹣跚學步的孩子依偎在一起很有趣，她會踢我的肚子和臉、打我的臉，還會對我尖叫，只是因為很好玩。」

該名女網友開始講述令人毛骨悚然、起雞皮疙瘩的驚悚故事，「1年多前的某個夜黑風高的晚上，我在她的臥室裡讓她躺在自己的嬰兒床上睡覺，因為她已經長大了。不過她卻放聲尖叫、嘶吼，不讓我一個人待著，之後故事發生驚人轉折，因為她主動告訴我她討厭自己睡覺的原因。」

女網友表示，「幾天後的夜晚，我想讓女兒自己睡，我的女兒卻告訴我，『媽媽，這裡之前來了另一個外人，她長得和妳幾乎一模一樣，但我知道她不是妳』。那時候我感到很疑惑，我問女兒，『妳說我把妳哄上床後，有一個長得很像我、但卻又不是我的人來過這裡？』」

女童向女網友答道，「她（祂）長的很像媽媽妳，但是她想讓我跟著她進入我的衣櫥，不過我不想和她一起進去。」

女網友在TikTok影片中證實，她從來就沒有讓女兒跟著自己進到衣櫥裡，因此女兒口中講的「那個女人」，很明顯不是自己。

報導指出，一名網友建議是否能在女兒的房間安裝攝錄鏡頭，不過女網友卻回應，該攝錄鏡頭從來就沒有拍到過任何東西。

許多網友留言分享類似經歷，「我曾經看見過一個女人，她長得和我媽媽一模一樣，也是一直要求我跟著她，我的姪女也曾經見到一個長得很像我妹的人，這是真的」、「我今年25歲，經常夢到我的丈夫和孩子，但夢見的卻不是他們，我經常做清醒夢，難以區分是夢境還是現實」。

其中一些網友做出詳盡解釋，表示女童所見到的可能是某種「超自然」的形式，「有些靈魂會模仿你的聲音或外貌，我們難以確定祂們是否危險，女童很有可能被其他靈體攻擊、甚至附身，你需要給予淨化或保護。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》