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爆乳「雅婷」辣翻3千點數約砲　大叔傳送前一個動作澆熄慾火

▲台南一名40多歲蔡姓男子，與女網友約炮，買3000元點數作援交代價，但在傳送點數序號前，向員警詢問馬上被制止，阻止這起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南一名40多歲蔡姓男子，與女網友約炮，買3000元點數作援交代價，但在傳送點數序號前，向員警詢問馬上被制止，阻止這起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名40多歲蔡姓男子，在通訊軟體認識「雅婷」網友，見網友照片身材火辣、面容姣好，一時難忍慾火，即以3000元為代價約定援交，蔡男跑去購買遊戲點數，但在傳送點數序號前，鼓起勇氣向員警諮詢，警方說明這是網路援交詐騙案，蔡男始打消念頭。

據了解，蔡姓男子日前在通訊軟體上結識「雅婷」美女，19日下午3時許相約3000元代價援交，該女子在LINE向蔡男表示，由於最近因為疫情，警察查緝風聲緊，所以第一次不方便直接用現金交易，希望蔡男去便利超商購買3000元點數卡做為訂金，見面滿意之後可直接去她的套房辦事。如不滿意將將直接退3000元現金。

▲台南一名40多歲蔡姓男子，與女網友約炮，買3000元點數作援交代價，但在傳送點數序號前，向員警詢問馬上被制止，阻止這起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡男看到對方照片是個火辣美女，讓其喪失理智判斷，「凍未條」依女子LINE指示，興沖沖購買了遊戲點數3000元來準備交易，且急忙騎車要趕著友愛街與美女相見，幸好在點數序號傳送前剛好路過二分局中正所，心血來潮就進入詢問，馬上被員警攔阻。

經員警林致融、徐承佑耐心表示，此類援交詐騙常以先要求提供聯絡方式，再要求被色慾沖昏頭的被害人，到指定地點購買點數卡，理由千篇一律是說「第一次跟你約，也會擔心警察出來釣魚或收到偽鈔及想吃霸王餐的客人」，來要求受害人去附近便利商店買遊戲點數卡並數卡序號拍照傳送。

▲台南一名40多歲蔡姓男子，與女網友約炮，買3000元點數作援交代價，但在傳送點數序號前，向員警詢問馬上被制止，阻止這起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局表示，會要求以遊戲點數支付網友見面或是援交費用，百分之百是詐騙行為，歹徒會以確認是否為警察辦案、身分驗證、保證金等理由，要求買遊戲點數，事實上假美女們根本不會露面。因為網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾要提高警覺，切勿透露個資給對方，更不要聽信任何理由買遊戲點數，若發現可疑，可撥打165反詐騙專線查證或110報案，以防感情、財物兩頭空，徒留懊惱回憶。

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