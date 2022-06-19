賈永婕急捐HFNC救了4確診幼兒！　1歲寶寶咳嗽像狗吠「哭不出聲」

記者田暐瑋／綜合報導

藝人賈永婕有「防疫女神」之稱，從台灣疫情爆發後，就馬不停蹄號召身邊親友，一起捐贈需要的醫用儀器、口罩等醫療物資。她捐款的最重要物資之一就是有救命神器之稱的HFNC，北榮醫師表示，因此救了4個確診幼兒的性命，「維持呼吸道通暢及穩定血氧上扮演重要角色。」

賈永婕16日在臉書公開北榮小兒科主任傳來的訊息，對方表示她捐贈的HFNC成功救了4名幼兒，分別是8個月大的確診嬰兒，因呼吸喘，咳到聲音沙啞，吃不下，及1歲幼兒發燒出現咳嗽似狗吠聲，還哭不出聲音和出現呼吸急促住院，用了HFNC順利緩解不適，也能同時從嘴巴進食，在床上自由活動。

▲賈永婕捐贈醫院醫療器材。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

另外還有1歲半和4歲的幼兒，因為確診併發腦炎，4歲女童需要插管治療，拔管後使用HFNC維持呼吸道正壓，順利拔管成功，1歲半的幼兒則是使用HFNC維持良好血氧，北榮兒科主任直言，雖然兒童大多是輕症，可是仍有少數小朋友需要住院治療，除了藥物治療外，高流量氧氣鼻導管（HFNC）在維持呼吸道通暢及穩定血氧上扮演重要角色。

對此，賈永婕感動表示看到這樣的回饋一切都值得，「因為生命可貴我們就不要再計較為什麼是我來做這件事情了好嗎！因為已經很多生命延續下來。」近來有許多幼兒因染疫導致哮吼，她坦言兒子因為早產常哮吼發作，可以感同身受孩子們有多不舒服、父母有多擔心，因此希望HFNC能拯救更多的孩子們。

▲賈永婕捐贈醫院醫療器材。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

