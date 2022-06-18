「不貪污的民進黨就是民眾黨」　柯文哲不滿綠營「抹紅」怒回擊

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長柯文哲昨（17日）接受民眾黨自媒體專訪，針對如何看待民進黨將民眾黨「抹紅」的問題，柯文哲表示，其實在台灣主張統一的可能只有3%而已，民進黨不能因此就直接假設，剩下的97%都是民進黨的、那3%都是國民黨與柯文哲。他進一步諷刺，「你要說那民眾黨是什麼？我會說不會貪污的民進黨就是民眾黨」。

柯文哲指出，其實在台灣主張統一的，「我看真的3%而已」，97%的人沒有人說要跟大陸統一，現階段扣掉那3%後，「97%的人不是都是民進黨的欸」，民進黨現在的策略就是去劃分，那3%就是國民黨、柯文哲，剩下97%的人都民進黨的，「我想說神經病，哪有這樣的二分法」。

柯文哲接著又進一步諷刺，「你要說那民眾黨是什麼？我會說不會貪污的民進黨就是民眾黨」、「我們做事比較清白拉」。針對民進黨「抹紅」戰略，柯文哲則不滿批評，「我也沒在大陸做生意，你們民進黨在大陸做生意，我看都比我多」。

對此，民進黨台北市議員簡舒培也不甘示弱反擊，針對民眾黨清白的說法，她批評，「睜眼說瞎話」、「柯文哲難道忘記，被踢爆有殯葬處的同仁收賄？他居然敢自吹自擂，說自己是清廉的民進黨？」。至於民進黨在大陸做生意的說法，她則回應，「民進黨在中國有什麼生意？不要烏龍轉桌，公開說謊造謠，你有任何的證據請你拿出來，不然請你立刻道歉」。

新黨台北市議員李慶元月初時曾爆料，台北市殯葬處秘書邱金榮慣性在週一休假，到北投的市場民宅打麻將，牌咖經常有1到2位造墓商等敏感對象，對方會偶爾透過故意輸錢的方法，向有自家人寄生至殯葬處需求的業者收取每個30萬元的人頭費。