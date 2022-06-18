「21世紀還有習近平很糟糕」　柯文哲：他不要連任對中國比較好

▲台北市市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

中共20大預計10月登場，各界聚焦總書記習近平能否打破慣例，成功取得第三任期。台北市長柯文哲近日錄製民眾黨Podcast節目時，原談到台北的防疫是台灣民主勝利，卻話鋒一轉指習近平無法用武漢的防疫模式管控上海，並直言「我覺得習近平不要連任，對中國會比較好」。

柯文哲在Podcast「燒Roast眾」最新一集中表示，台北的防疫是台灣民主勝利，沒出動軍警就控制疫情，反倒其他國家都全軍覆沒了；柯也說，台北去年5月疫情，2周就控制了，當時每天記者會宣導有效，有80％的人會聽話，PTT都叫他柯師父，「這也是我對台灣民主的一個信心」。

接著，柯文哲表示，武漢可以控制疫情他覺得蠻厲害的，但代價就是要那種手段，只是這次上海就不行了，上海比較洋化、接近西方，他（指習近平）那套就不行了。

柯文哲也突說，「我覺得習近平不要連任，對中國會比較好」，很明顯上海封城就是不對，也不能讓一個國家沒有其他聲音出現。我們要反省，進入21世紀怎麼會有俄羅斯總統普丁跟習近平，人類歷史怎麼會這樣，要是4000年前埃及法老王就算了，進入2022年還有這個，就很糟糕。