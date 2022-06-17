自主回報系統優化　指揮中心：本月9成確診者4小時內收到居隔書

▲中央流行疫情指揮中心資訊組副組長龐一鳴。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

指揮中心自5/1日起開放民眾線上申請快篩陽性證明及居隔單，目前為止已有90%確診者可於4小時內取得隔離通知書；不過資訊組副組長龐一鳴表示，仍有17.4%的確診者未利用自主疫調，呼籲民眾多加利用，配合填寫確診個案自主回報疫調系統，以利後續作業順利完成。

龐一鳴說明，數位證明建立補發系統至今已有10萬多人使用；居家隔離證明也有24萬人運用，整體開單率達80%。但目前約有52萬人未利用自主疫調系統，無法獲得後續電子化服務，「這52萬人，絕大部分都是我們已經傳簡訊，但沒點開回填資料。」

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羅一鳴表示，5/19前有73%個案需等48小時才能拿到電子通知書，優化後，需要等候48小時的剩8%左右；即有近9成民眾在填寫自主回報資料後，4小時內就可拿到電子通知書。此外，指揮中心指出，自主回報系統也可回報身體狀況，可供研判個案病況，藉此安排就醫或集檢所，呼籲民眾可多加利用。

指揮中心統計，自今(2022)年5月1日起啟動確診個案自主回報疫調，至6月16日止，國內確診總人數為302萬5,267人，其中239萬5,689人(佔79.2%)已透過自主疫調系統取得電子指定處所隔離通知書、計250萬9,377的密切接觸者取得電子居家隔離通知書，數位新冠病毒健康證明系統亦有10萬4,208名確診者 (佔3.4%)取得補發電子指定處所隔離通知書、計24萬2,060的密切接觸者取得電子隔離證明。

指揮中心指出，前述自主疫調系統已進行多次優化，自6月起系統效率已符合預期，已有近90%確診者可於4小時內取得電子指定處所隔離通知書。但仍約有17.4%(計52萬5,370人)的確診者未利用自主疫調，因此無法獲得後續相關電子化服務。

指揮中心說明，疫調相關資訊系統可簡化地方政府疫調、減輕開立紙本通知書等行政負擔，讓地方衛政人員優先安排中重症病患在醫院或集檢所等接受隔離治療。指揮中心呼籲確診民眾主動配合填寫確診個案自主回報疫調系統，填寫時提供正確手機號碼、隔離地址、生理狀況及同住家人等資料，以利疫調順利完成。

指揮中心強調，因應全球COVID-19疫情仍不斷變化，政府也將調整相關科技防疫措施並持續精進，同時感謝全民於疫情期間配合政府自主防疫政策，共同為維護國內防疫安全努力。