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勞工職災後復健「工作強化」　幫助復工近9成重返職場！

▲奇美醫學中心職業醫學科門診，由醫師評估後轉介工作強化中心接受訓練，醫療團隊將全力協助職災勞工儘早復工，重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心職業醫學科門診，由醫師評估後轉介工作強化中心接受訓練，醫療團隊將全力協助職災勞工儘早復工，重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

職災勞工復健及工作強化後要回復原本工作，一般得經歷很多艱辛與挫折，非常需要家人協助及公司與部門主管的支持，才能成功，社會上許多職災個案在復工過程並不順利，甚至與雇主發生對立與抗爭或訴訟，希望能有更多的友善企業重視職災治療及復健的問題，解決他們遇到的困境，創造出雙贏的局面。

▲奇美醫學中心職業醫學科門診，由醫師評估後轉介工作強化中心接受訓練，醫療團隊將全力協助職災勞工儘早復工，重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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奇美醫學中心復健部職能治療師張又方舉案例指出，1名43歲阿君（化名），在台南的食品加工廠擔任現場作業人員，2020年8月某日要倒原料進攪拌機時，右手衣袖不慎捲入機器，右臂手肘上方遭衣袖扭轉纏繞20分鐘導致缺血，緊急送奇美醫學中心急診室，醫師診斷為右上臂壓砸傷害合併神經血管損傷以及橫紋肌溶解症，且右上臂脈搏微弱呈肢體完全無力及感覺異常，緊急植入血管支架後恢復血流供應。住院10天後返家休養及復健，經4個月復健，右上臂功能逐漸恢復並可應付日常生活，但手部及細部手指抓握力不完全，2021年1月下旬接受工作強化訓練，4月1日正式復工重返原職位產線作業。

▲奇美醫學中心職業醫學科門診，由醫師評估後轉介工作強化中心接受訓練，醫療團隊將全力協助職災勞工儘早復工，重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張又方指出，阿君工作為加工食品生產線作業員，工作內容需要搬運物料、將內餡及麵團倒入機台、操控制機器、組裝機器零件、更換模具及執行清潔作業等。因此安排為期八週，每週兩次的工作強化訓練，內容包含工作模擬和工作適能，以強化動作控制以及上肢肌力。

▲奇美醫學中心職業醫學科門診，由醫師評估後轉介工作強化中心接受訓練，醫療團隊將全力協助職災勞工儘早復工，重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

訓練初期阿君左手部肌肉握力24公斤，右手僅6公斤，右手抓握穩定度不佳，雙手僅可搬運10公斤。訓練過程歷經多次挫折與痛苦，但在公司主管鼓勵以及家人支持下，完成8週的工作強化職能復健，左手握力24公斤，右手握力提升到14公斤，雙手可搬運20公斤重物，且可同時使用雙手，工具操作流暢度明顯提升，逐步達到原工作之基本要求，順利回到原來的工作崗位。

▲奇美醫學中心職業醫學科門診，由醫師評估後轉介工作強化中心接受訓練，醫療團隊將全力協助職災勞工儘早復工，重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

復健部部長王鈺霖博士表示，發生職災常使勞工朋友們在生活、工作及經濟上面臨困難，一般的醫療模式大多為幫助病人傷病的恢復並改善生活品質，但對重返工作方面的問題較少顧及，並因勞工本身對自己剩餘的工作能力不了解，常常耗費大量的時間、金錢、醫療及社會成本。因此，奇美醫學中心2017年9月設立「工作強化中心」，建構職災勞工職業復健流程，提供勞工一條龍的整體照護、連結各縣市的職災個案管理員、就業服務機構及社會福利機構等，以此幫助勞工連續性服務及儘快順利返回職場。

職能治療師張又方表示，奇美醫學中心自2017年承接職業安全衛生署補助之工作能力評估及強化計畫，至今完成124名職災勞工訓練結案，成功復工人數110人，達88.7％。其中以男性居多（63.7％），平均年齡為40歲，受傷部位上肢65.3％、下肢24.2％、上肢及下肢1.6％、與其他部位8.9％。歡迎有需求之職災勞工洽詢奇美醫學中心職業醫學科門診，經由醫師評估後轉介工作強化中心接受訓練，醫療團隊將全力協助職災勞工儘早復工，重返職場。

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