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人妻確診後「性慾增強」讓他怕到！憂「新冠後遺症」發文求救

▲休息,睡覺,睡午覺,打盹,。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

▲男網友的妻子確診後，性慾變強。（示意圖／取自免費圖庫 Pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

本土疫情已破300萬人確診，不少人更面臨染疫康復後的後遺症。一名男網友表示，妻子確診後突然性慾增強，讓他招架不住，忍不住懷疑是不是新冠後遺症所致，讓不少網友笑翻。

該名男網友在臉書社團「新冠肺炎確診交流群」發文表示，妻子過去的性慾沒有這麼強，但確診後突然天差地別，讓他開始懷疑是不是新冠後遺症，「不知有沒有冠友有相同情況？」

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上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男網友疑似招架不住，詢問網友是否有類似的情況。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網友看完紛紛留言，「身體虛弱的時候需要被安慰呀」、「應該是她真正明白了活著真好，要時時享受當下吧！恭喜你」、「終於知道以前阿公阿媽輩讓你擁有超多叔叔阿姨的秘密了吧」、「請問她是感染哪一株？？可以讓我家母獅去感染同一株嗎？」「有沒有想過其實是你變了」、「我老婆確診前就已經這樣了，但是我確診後我老婆說她受不了了」。

也有人說，「恭喜恭喜，因禍得福耶！我是性慾變差」、「確診後都不敢和老公愛愛，怕會傳染給他」、「我有變比較容易硬」、「我23公分縮短3公分」、「朋友確診也有這狀況」。

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