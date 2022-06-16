30多歲男疑首例MIS-A　羅一鈞：與長新冠難區分「會再和醫院確認」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期通報多起兒童多系統發炎症候群（MIS-C），北部醫院傳出有疑似首例成人多系統發炎症候群（MIS-A），為一名30多歲男性。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，成人MIS-A相對罕見，而且容易和慢性疾病急性發作、長新冠等難以區分，針對此案會和醫院求證，個案是否在目前中重症名單，再加以檢視。

羅一鈞昨日報告時指出，目前國內還沒有接到有關於MIS-A臨床診斷通報，也就是說國內沒有真正有通報為MIS-A的個案。不過，有媒體報導指，新光醫院感染科主任黃建賢說明，日前收治一名30多歲病人，6月PCR確診新冠肺炎，多重器官發炎疑似MIS-A，入院時症狀嚴重，有高燒、休克、腸胃道和結膜炎症狀，但沒有皮膚症狀，現在仍無法判定，在加護病房治療中。

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羅一鈞說明，去年兒科醫學會制訂重症指引時已經有將MIS-C相關寫入，因為從最初武漢株就已經有觀察到類似趨勢，觀察也發現，Omicron流行發生MIS-C是有所降低。至於MIS-A比起MIS-C相對更罕見，而且和成人本身慢性病發作，長新冠等難以區分，雖然有些病例定義，但致病方式、或者詳細通報確診都有困難，至於媒體有報導北部有醫院醫師好像有收治到狀況，「我們會就媒體報導求證，在再加以解釋」。