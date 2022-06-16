新竹逆子買600元汽油縱火奪8命　遺體燒到難辨識消防員也鼻酸

▲新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、郭玗潔／新竹報導

新竹市東大路一間輪胎行15日晚間10時火警造成8死，起因是屋主2兒子因故與母親衝突，憤而開車出門買汽油，返家後潑灑機車縱火，造成一家三代同堂11口8死、幾近滅門，其中最小年紀僅1歲。據了解，陳彥翔買汽油僅花600元，卻害死家內8條人命，不過現場沒有找到汽油桶，可能因高溫燃燒已經完全化掉變形。

初步了解，陳彥翔有竊盜、詐欺、毀損前科，汽修科畢業後原在家裡工作，但因經營理念與父親不和，父子多次發生糾紛，陳彥翔因此短暫離家後又回來。昨夜與媽媽吵架後，陳彥翔負氣開車前往民生、經國路交叉口買汽油；陳父目睹兒子潑油縱火，上二樓時發現火勢已經相當猛烈，無法拯救至親，只能選擇逃生。

這起縱火事件造成全家8人死亡，包括屋主妻子、女兒、大兒子妻子、陳彥翔妻子共4名大人，以及陳彥翔的3個孩子、大兒子未滿1歲孩子，遺體也因大火嚴重碳化、燒到難以辨識，僅能從體型判斷大人或孩童，慘狀連消防員也忍不住鼻酸。

案發最初雖有鄰居指稱，縱火原因是陳彥翔因洗碗而與母親爆發口角，氣憤之下出門購買汽油縱火奪命；但警方調查後發現，陳彥翔疑似有向銀行借貸，經常跟長輩伸手討錢，遭長輩訓斥「不長進」後才會失控縱火。

▼嫌犯陳彥翔開車購買汽油畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼整間房子被燒到面目全非。（圖／記者陳凱力攝）