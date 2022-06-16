深夜直擊蕾拉夫妻聚會！　DJ尪「被4人公主抱上車」拉扯畫面嗨翻

▲蕾菈與老公湯宇感情甜蜜。（圖／取自蕾菈臉書《我是蕾菈》／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

網紅蕾菈和老公湯宇在5月15日凌晨2點，和一行友人走出自家餐酒館，看似意猶未盡的大夥兒，就在路上打鬧了起來，最後蕾菈老公被3、4位男友人一起強行公主抱上計程車，此時湯宇臉上正掛著笑容，似乎是頗為滿意、且非常享受這樣尊貴的搭車服務。

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▲結束和朋友的聚會，蕾拉跟老公走出餐酒館準備離開。（圖／本刊攝影組）

5月15日凌晨2點5分，時報周刊CTWANT記者半夜睡不著覺，但因為無法把心情哼成歌，正巧行經大安區某巷內，就遇到蕾菈和老公湯宇一同走出她有份投資的餐酒館門口。直擊正戴著黑色口罩的蕾菈，面無表情的她便直接往一旁的計程車走去，而她老公湯宇則是在後方與友人繼續打鬧，精神依然相當好。

▲朋友起鬨要將湯宇公主抱丟進小黃裡。（圖／本刊攝影組）

臨上車之際，先是一對相當具有紳士風度的男友人，把一名疑似酒醉的女子公主抱上車；接著畫風一變，眾人開始起鬨，聯手要把蕾菈老公湯宇一樣以公主抱的方式進車內，拉拉扯扯的畫面也十分搞笑，即使已是深夜時分依然歡樂滿點。

▲一群人抱起湯宇，氣氛很歡樂。（圖／本刊攝影組）

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