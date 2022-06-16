惡質律師幫毒販脫罪涉洩密、教唆偽證　懲戒結果公布慘了

記者黃翊婷／綜合報導

在台北開設律師事務所的劉姓律師趁著接受委託處理2件毒品案時，涉嫌將還在偵查中的資料透露給未到案的共犯，甚至教唆被告作偽證，今年1月遭台北地檢署提起公訴。雖然案件目前仍在法院審理中，但律師懲戒委員會日前已做出決議，將停止劉姓律師執行職務4個月，還要在1年內自費接受律師倫理規範8小時的研習。

▲劉姓律師在台北經營律師事務所。（圖／翻攝自法務部律師查詢系統）

財政部關務署台北關2020年10月29日攔截到一件來自泰國的毒郵包，裡面藏有30塊海洛因磚，純質總淨重7.59公斤，市價大約2500萬元。為了不打草驚蛇，檢調將包裹存放至台北市北門郵局招領，販毒集團成員蔡耀鋒（綽號傅哥、小劉）等人不疑有他，找人頭在同年11月1日去領毒郵包，另外還找來陳宥安等人暗中監視，確保不會被黑吃黑，沒想到陳男剛好目擊人頭遭埋伏的檢調人員當場逮捕。

蔡耀鋒為了確保自己不會被追查到，找劉姓律師擔任其中一名洪姓同夥的律師前往應訊。劉姓律師陪同偵訊後，另外在汽車旅館將檢調掌握的案情都轉告給蔡男等人，並指示接著也要被傳喚的陳宥安，佯稱當時只是要去詢問郵局營業時間、某個名字的包裹是否抵達，不知道要領毒郵包的事情，掩護蔡男和同夥陳男逃逸。

▲檢調抓毒販卻屢遭困難，進一步調查才發現劉姓律師涉嫌洩密、教唆作偽證。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

另外，劉姓律師在另一件三級毒品案件中，受黃姓男子委託為陳姓男子辯護，又趁陳男遭聲押時，律師可申請閱卷的機會，拍下相關扣押物品一覽表，並將陳男已經供出毒品上游「大飛」等偵查情報洩漏給黃男。黃男擔心遭循線查獲，叫即將被查到的劉姓同夥趕快丟掉手機滅證。

檢調最後雖然順利將涉案人員起訴、判刑，但對於辦案過程中突然遭遇困難也感到疑惑，進一步調查才發現，同時在2案辯護的劉姓律師涉有重嫌，經傳訊相關證人並扣得手機拍攝的扣押物品表等事證後，依洩漏國防以外秘密、教唆偽證等罪將他起訴。

雖然案件目前仍在法院審理當中，但律師懲戒委員會已在6月10日做出決議，將停止劉姓律師執行職務4個月，並於決議確定之日起1年內，自費接受律師倫理規範8小時的研習。

▼劉姓律師必須停止執行職務4個月。（圖／翻攝自司法院網站）