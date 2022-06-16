　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡質律師幫毒販脫罪涉洩密、教唆偽證　懲戒結果公布慘了

記者黃翊婷／綜合報導

在台北開設律師事務所的劉姓律師趁著接受委託處理2件毒品案時，涉嫌將還在偵查中的資料透露給未到案的共犯，甚至教唆被告作偽證，今年1月遭台北地檢署提起公訴。雖然案件目前仍在法院審理中，但律師懲戒委員會日前已做出決議，將停止劉姓律師執行職務4個月，還要在1年內自費接受律師倫理規範8小時的研習。

劉姓律師涉嫌洩密、教唆作偽證，幫助毒販脫罪。（圖／翻攝自法務部律師查詢系統）

▲劉姓律師在台北經營律師事務所。（圖／翻攝自法務部律師查詢系統）

財政部關務署台北關2020年10月29日攔截到一件來自泰國的毒郵包，裡面藏有30塊海洛因磚，純質總淨重7.59公斤，市價大約2500萬元。為了不打草驚蛇，檢調將包裹存放至台北市北門郵局招領，販毒集團成員蔡耀鋒（綽號傅哥、小劉）等人不疑有他，找人頭在同年11月1日去領毒郵包，另外還找來陳宥安等人暗中監視，確保不會被黑吃黑，沒想到陳男剛好目擊人頭遭埋伏的檢調人員當場逮捕。

蔡耀鋒為了確保自己不會被追查到，找劉姓律師擔任其中一名洪姓同夥的律師前往應訊。劉姓律師陪同偵訊後，另外在汽車旅館將檢調掌握的案情都轉告給蔡男等人，並指示接著也要被傳喚的陳宥安，佯稱當時只是要去詢問郵局營業時間、某個名字的包裹是否抵達，不知道要領毒郵包的事情，掩護蔡男和同夥陳男逃逸。

▲▼新北地檢署指揮新北市刑大等司法警察機關緝獲毒梟運輸海洛因磚1172塊（共重約446.8公斤、市價約新台幣50億元），並瓦解運輸販賣毒品之犯罪組織，成功阻斷毒品流入市面通路。（圖／記者許靖騏攝）

▲檢調抓毒販卻屢遭困難，進一步調查才發現劉姓律師涉嫌洩密、教唆作偽證。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

另外，劉姓律師在另一件三級毒品案件中，受黃姓男子委託為陳姓男子辯護，又趁陳男遭聲押時，律師可申請閱卷的機會，拍下相關扣押物品一覽表，並將陳男已經供出毒品上游「大飛」等偵查情報洩漏給黃男。黃男擔心遭循線查獲，叫即將被查到的劉姓同夥趕快丟掉手機滅證。

檢調最後雖然順利將涉案人員起訴、判刑，但對於辦案過程中突然遭遇困難也感到疑惑，進一步調查才發現，同時在2案辯護的劉姓律師涉有重嫌，經傳訊相關證人並扣得手機拍攝的扣押物品表等事證後，依洩漏國防以外秘密、教唆偽證等罪將他起訴。

雖然案件目前仍在法院審理當中，但律師懲戒委員會已在6月10日做出決議，將停止劉姓律師執行職務4個月，並於決議確定之日起1年內，自費接受律師倫理規範8小時的研習。

▼劉姓律師必須停止執行職務4個月。（圖／翻攝自司法院網站）

劉姓律師涉嫌洩密、教唆作偽證，幫助毒販脫罪。（圖／翻攝自司法院網站）

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
孽子陳彥翔燒死8家人！　鄰曝：該處都更有產權糾紛
快訊／上班注意！5縣市大雨　防雷擊強風
675年謎團揭曉！新研究曝黑死病源自中亞　商隊118人染疫亡
逆子陳彥翔燒死8家人！惡魔前例「翁仁賢」被槍斃　沒人要收屍
警察節2天2警舉槍自戕！都25歲　霸凌對話曝「掃地被公審」
縱火孽子洩憤燒死8家人　三代同堂幾滅門！網痛批：判死刑也不夠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

輪胎行縱火釀8死！遺體燒到「嚴重碳化」難辨識　檢警今將採DNA

影片曝光！孽子燒輪胎行「爆炸聲劃破夜空」　8遺體最小僅1歲

輪胎行次子陳彥翔縱火…一家11口8死！鄰曝：該處都更有產權糾紛

尋仇打錯人！他滿臉傷被警喝令蹲下押回　5地痞卻能自行去警局

逆子陳彥翔燒死8家人！惡魔前例「翁仁賢」被槍斃　沒人要收屍

縱火孽子洩憤燒死8家人　三代同堂幾滅門！網痛批：判死刑也不夠

惡質律師幫毒販脫罪涉洩密、教唆偽證　懲戒結果公布慘了

輪胎行孽子縱火8死！Google評價5星零負評　網友哀悼

新竹8死火警今早最新畫面曝　鄰：屋主講過家家有本難唸的經

大媽闖紅燈被攔罵警「米蟲吃屎」　4萬元噴了！還遭判拘役30天

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

輪胎行縱火釀8死！遺體燒到「嚴重碳化」難辨識　檢警今將採DNA

影片曝光！孽子燒輪胎行「爆炸聲劃破夜空」　8遺體最小僅1歲

輪胎行次子陳彥翔縱火…一家11口8死！鄰曝：該處都更有產權糾紛

尋仇打錯人！他滿臉傷被警喝令蹲下押回　5地痞卻能自行去警局

逆子陳彥翔燒死8家人！惡魔前例「翁仁賢」被槍斃　沒人要收屍

縱火孽子洩憤燒死8家人　三代同堂幾滅門！網痛批：判死刑也不夠

惡質律師幫毒販脫罪涉洩密、教唆偽證　懲戒結果公布慘了

輪胎行孽子縱火8死！Google評價5星零負評　網友哀悼

新竹8死火警今早最新畫面曝　鄰：屋主講過家家有本難唸的經

大媽闖紅燈被攔罵警「米蟲吃屎」　4萬元噴了！還遭判拘役30天

男團偶像被控毆打女友！　「行房掐脖狠咬」出手驚動警察

大聯盟百年歷史首次！太空人單場兩度上演「完美的一局」

輪胎行縱火釀8死！遺體燒到「嚴重碳化」難辨識　檢警今將採DNA

影片曝光！孽子燒輪胎行「爆炸聲劃破夜空」　8遺體最小僅1歲

媳夾菜婆婆秒嗆「那是我兒子要吃的」　公公神回一句讓她閉嘴

快訊／上班注意！5縣市大雨　防雷擊強風

最刺激美式樂園「JETS嘉年華台南場」7月開幕　還有貨櫃市集

iPhone 14 Pro最新渲染圖出爐　告別瀏海螢幕、鏡頭更巨大

開幕以來首場！大三元邀請AKAME客座　吃原民直火料理不用衝屏東

西媒爆納達爾妻子已懷孕「小腹隆起」　蠻牛回應耐人尋味

校傳統柳絮紛飛送祝福　畢業生嗨撒考卷超壯觀

社會熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

新竹孽子「不願洗碗」縱火滅門　三代同堂11口8死

新竹8死火警今早最新畫面曝

輪胎行孽子縱火8死！　Google評價5星零負評

警察節2天2警舉槍自戕　霸凌對話曝

行李帶137kg大麻　桃機查獲10億毒品

快訊／新竹輪胎行「一直爆炸」狂燒！傳4大4小受困呼救

逆子陳彥翔的惡魔前例　「翁仁賢」被槍斃沒人要收屍

孽子洩憤燒死8家人　網痛批：判死刑也不夠

高雄女駕車撞騎士離開　法官1原因判無罪

更多熱門

相關新聞

19歲男潑漆毀六四「恥辱柱」　動機曝光

19歲男潑漆毀六四「恥辱柱」　動機曝光

台北市中正紀念堂民主大道前舉辦「六四三十三週年跨境藝術展」在今（12日）將舉行閉幕，豈料稍早竟遭不明黑衣人士破壞，警方調閱監視器，案發後於新北市三重區將涉案的19歲李姓男子帶回，他落網稱「受疫情影響才洩恨潑漆」但警方仍對他說詞存疑，訊後將依毀損罪函送台北地檢署偵辦。

檢座蔡甄漪誤導證詞　職務法庭判罰申誡

檢座蔡甄漪誤導證詞　職務法庭判罰申誡

台北地檢署門口喋血鬥毆　43歲男中3刀倒地

台北地檢署門口喋血鬥毆　43歲男中3刀倒地

檢座劉彥君已婚帶妹上摩鐵　職務法庭判罰4月俸

檢座劉彥君已婚帶妹上摩鐵　職務法庭判罰4月俸

台北看守所5人犯確診　戒護送醫

台北看守所5人犯確診　戒護送醫

關鍵字：

台北地檢署律師懲戒委員會

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

兒子長太不像！人夫掙扎12年驗DNA

遭夫砍脖40歲女星身份疑曝！偶像女團出身

新竹孽子「不願洗碗」縱火滅門　三代同堂11口8死

新竹8死火警今早最新畫面曝

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

精子也有最佳保鮮期！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

即／聯準會升息3碼　1994 年以來最大漲幅

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面