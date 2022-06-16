指揮中心傳6月底打烊！最後2根稻草曝光　專家：迷戀防疫光環

▲陳時中目前染疫在家隔離，外傳他可能會因將參選直轄市長，逐漸減少以指揮官身份曝光次數，也讓陳的下一步受到矚目。（圖／CTWANT提供，下同）

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新冠疫情進入高原期，全國中重症、死亡案例居高不下，且中南部單日確診數追上北部，醫界擔憂孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）與成人長新冠案例增加，堅稱疫情穩定的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中卻停開記者會，接著隔天還傳出染疫暫交出指揮權，外界解讀民進黨正在進行「轉場」佈局，測試降低陳曝光量的反應，指揮中心是否在六月底打烊的話題也甚囂塵上。

中華民國防疫學會理事長王任賢指出，即使真是考量選舉因素，新冠肺炎從五級降四級、指揮中心解散，未必會不利控制疫情。他以新冠肺炎口服藥Paxlovid「給藥」為例說明，國內中重症死亡比例居高不下，醫界懷疑指揮中心對中重症認定太嚴格，建議Paxlovid應從輕症時就投藥；新冠肺炎現在列為第五類傳染病，Paxlovid須由專責醫院及與其連結的醫院才能給藥，一旦改第四類，Paxlovid就能像克流感，每家醫院都有，病患能就近拿到藥，或許反而能緩和目前罹病死亡人數。

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王任賢同時說，指揮中心若繼續存在，包括PCR、快篩、口服藥就是防疫物資，而非醫療物資，採購受制於「徵用」、價格都很貴，但如果新冠降至四級，上述物資就改由健保採購，有助降低價格，只要經費來源仍由「防疫紓困特別預算」（已經延長到明年）支應，非由健保經費支應，就不至於排擠健保。

「新冠疫情減災前，指揮中心有其統籌功能，但當蔡總統、蘇揆決定與病毒共存的那一刻起，指揮中心已無存在必要，台灣不能一邊想學歐美全面開放，追求經濟回歸正常，一方面又迷戀緊抓事權，製造防疫光環。」一位曾任醫院院長的醫界人士直言。

▲染疫往生者遺體24小時內火化話題引發醫界與民眾關切，不少往生者家屬都期盼修改相關指引，讓親人有機會向往生者好好道別。圖為高市殯儀館工作人員處理死者遺體，親人並不能在場。

該人士說，「防疫特別條例」賦予指揮中心種種前所未有的特權，從採購口罩、疫苗、冷鏈、PCR、快篩、1922防疫專線及實名制系統等，甚至染疫者遺體火化，全都是指揮中心說了算，不僅排除《政府採購法》、立法院要監督也難，但指揮中心恐沒料到，「方便行事」若不用心超前部署的後果，仍要付出代價，染疫者大體火化之亂、恩恩之憾等都是例證。

該人士說，疫情初起，指揮中心訂定的各種大小防疫指引及宣傳，被醫院、民眾視為『聖旨』般服從，在新冠未減災前，民眾還願犧牲小我配合，但當政府改變政策，不計代價要與病毒共存、快速鬆綁，當然民眾就會有意見。因為當醫院都瞭解，「清零」已是不可能任務，進入醫院也不必再做PCR，只要家屬防護工作做好，在染疫者往生前，緊急通知親人到場告別，之後就算快速火化，起碼能稍安撫家屬遺憾。

現階段種種民怨來自於防疫政策未能與時俱進，也不願清楚說明退場機制，以致指揮中心被過去各種指引重重綁住，就像緊箍咒，再加上選戰考量，即使爆發爭端也不肯輕易認錯道歉，修改規定更牽涉各部會橫向聯繫與責任歸屬，無人敢拍板攬責，終至陷入無人馬車的亂象。

▲中華民國防疫學會理事長王任賢認為，既然政府已經決定「與病毒共存」，即使新冠肺炎從五級傳染病降級，指揮中心關閉，反而有助鬆綁因訂過多指引導致的「緊箍咒效應」。

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