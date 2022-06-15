剛出獄10天就動手！他當街欲追打女友　和事佬勸阻遭痛毆

▲情侶當街大吵，他好心勸架反遭痛毆倒地。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫 pakutaso）

記者林冠吟／南投報導

南投一名蔡姓男子去年才因酒駕被判入監，未料卻又因為當街和女友發生爭吵，蔡男竟欲追打女友，被一旁的男子見狀，從中阻擋，以免衝突繼續擴大，熟知蔡男竟連勸架的男子都打，事後遭男子怒告。南投地院審理後，依傷害罪，判處蔡男拘役55日，得易科罰金。

起訴書指出，蔡姓男去年間才因為酒駕被逮，因此被法院判處有期徒刑3月確定，並於去年12月1日服監完畢。

熟料，蔡男才剛出獄10天，就因為在八德夜市附近和女友吵架，蔡男一氣之下竟欲追打女友，一旁的男子見狀，立刻從中阻擋，以免事態進一步擴大；未料氣頭上的蔡男，竟連出面當和事佬的男子都打，害男子頭部損傷，並有暈眩等情形，讓男子氣得決定對蔡男提告。

庭審時，蔡男並未到庭應訊，僅在警詢時向檢警表示，當時他是想找女友，但男子擋在他和女友中間，因此他才會出手把男子推開，並沒有動手打男子等情形。

不過蔡男的女友卻表示，男子當時並不知道他們處於吵架狀態，男子看見蔡男在追她後，才會走到蔡男前面，阻止蔡男繼續追逐，隨後就聽男子大吼要店員「報警」，因為蔡男打他。

南投地院審理後發現，蔡男不僅因酒駕被逮外，2020年還曾因傷害案件被判處有期徒刑3月確定，並在去年5月執行完畢，同時還有多項公共危險與施用毒品的前科紀錄。

此外，法官勘驗相關證據後，更發現有監視器清楚拍下蔡男犯行，不採信蔡男於警詢時的辯詞。

法官指出，蔡男遇事不思以平和、理性方式排解糾紛，竟出手痛毆男子，導致男子因此受傷，衡量蔡男犯後坦承犯行，但至今未與男子達成和解，依傷害罪判處蔡男拘役55日，得易科罰金。