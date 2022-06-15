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開放親友接送入境旅客首日　桃園機場運作順暢

▲▼桃園機場,入境,開放親友接送。（圖／資料照）

▲開放親友接送入境旅客首日，一早即有不少民眾前往桃園機場接機。（圖／資料照，下同）

記者錢雅慧／桃園報導

桃園國際機場今（15）日零時起開放親友接送與恢復轉機作業，截至上午8時30分計有6航班、958名旅客入境，20%入境旅客由親友接送，整體運作情況良好。關心新制上路情形，機場公司總經理但昭璧清晨4時許前往親友接送區及航廈路緣等處，實地觀察各項措施運作狀況，成功完成首日首波疏運。

▲▼桃園機場,入境,開放親友接送。（圖／資料照）

▲開放親友接送入境旅客首日，接機民眾開心地與返國親友揮手打招呼。

為確保機場營運順暢，機場公司今日動員機場公司營運安全、業務及公共事務暨行銷處等處室十數名員工現場統籌與執行、航警局維持等候及接送區秩序、保全與清潔公司配合旅客引導及清消作業，跨單位共同完成首日第一入境尖峰時段之疏運。總經理但昭璧表示，恢復親友接送規劃上路第一天，感謝各駐站單位、入境旅客與接機民眾的配合，呼籲近期要前來接機的國人遵守相關交通規定，善用機場公司所提供的停車場30分鐘免費停車，共同確保機場交通順暢。

▲▼桃園機場,入境,開放親友接送。（圖／資料照）

▲關心新制上路情形，機場公司總經理但昭璧清晨特地前往親友接送區，除實地觀察各項措施運作狀況外，也與民眾進行意見交換。

▲▼桃園機場,入境,開放親友接送。（圖／資料照）

▲桃園機場今（15）日零時起開放親友接送入境旅客，圖為第二航廈親友接送區旅客上車情形。

開放親友接送首日，首波入境尖峰時段為清晨5點至7點，第一、第二航廈計有958位旅客抵台。旅客在進入入境大廳後，即循機場公司規劃之動線進行唾液採檢。完成採檢後，有約20%入境旅客由親友接送，其餘搭乘防疫車隊離開機場，在新制上路第一天即有此分流疏運成果難能可貴。隨著入境旅客越來越多，開放親友接送可有效緩解對於防疫車隊的需求，提升機場服務品質。

今日一早即有不少民眾前來接機，在親友等候區內的民眾開心表示，與子女已有一年多未見面，能親自接機與碰上一面，即便後續要進行檢疫，還是能疏解思念之情。機場公司也呼籲前來接機親友遵守相關引導及規定，航廈路緣接送區僅供上下車，禁止等待臨停，車輛應保持立即行駛狀態，另航廈周邊路緣皆設有科技執法，違者將由航警局開罰。

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