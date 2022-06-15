　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣絕對有權力⋯」台德文化部長首次會談　李永得訪歐重大突破

▲▼台灣文化部長李永得與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）於德國國會會談。（圖／文化部）

▲文化部長李永得（右）與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）首次進行會談。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部長李永得展開訪歐行程，在駐德代表謝志偉的安排下，14日與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）於德國聯邦國會進行會談，雙方談論自由、民主、人權與轉型正義等議題，成為台德文化交流重要里程碑！其中洛特更提到，「台灣絕對有權力要求世界上各個民主夥伴一起團結為台灣加油」。

▲▼台灣文化部長李永得與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）於德國國會會談。（圖／文化部）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲駐德代表謝志偉（左）、台灣文化部長李永得（右）與德國聯邦文化部長Claudia Roth（中）會談。（圖／文化部）

德國聯邦文化部長Claudia Roth在會談中特別提到，台灣身處在民主與對抗獨裁的最前線，在面對中國挑戰的艱辛困難局勢下，仍以極大的勇氣及民主的實力迎接，「台灣絕對有權力要求世界上各個民主夥伴一起團結為台灣加油」。

李永得也回應，台灣雖然面對獨裁專制霸權國家的處境，但在蔡英文總統的領導下，台灣以不卑不亢、全力鞏固自由民主的價值，與全世界所有自由民主國家有更深刻的連結。

在會談中，雙方也就人權議題及轉型正義等進行討論，對於台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，Claudia Roth特別提到，在科隆舉辦的同志遊行中，百萬人共同為台灣喝采的場景。

而在俄羅斯侵略烏克蘭的議題上，兩國文化部長都對烏克蘭為自由、民主、人權及主體性等價值，不惜犧牲生命奮戰的精神，表達最崇高的敬意。會談最後，Claudia Roth除了邀請台灣參加7月3日的科隆同志遊行，也邀請台灣參與柏林、慕尼黑影展等，希望用影像將台灣豐富、多元的文化內涵帶至德國，更表示「期盼台德的交流合作可以加強」。

▲▼台灣文化部長李永得與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）於德國國會會談。（圖／文化部）

▲文化部長李永得贈送德國文化部長洛特（左2）《光-臺灣文化的啟蒙與自覺》展覽圖錄、吳明益《複眼人》德語版、台灣畫家林惺嶽繪畫絲巾，洛特部長表示感謝並隨即披上絲巾。（圖／文化部）

李永得自13日起展開上任後首次出訪歐洲，並將主持台法文化獎頒獎典禮。13日抵達德國柏林後，首站先參訪2021年7月新開幕的洪堡論壇博物館（Humboldt Forum），會晤國家博物館館藏總監寇赫（Prof. Dr. Lars-Christian Koch），並參訪洪堡論壇博物館中的柏林展覽Berlin Global及柏林洪堡大學自然科學展After Nature，體驗最新的博物館展示互動方式。

李永得表示，此次與德國文化部長Claudia Roth對談，是「台德文化交流的重要里程碑」，也將鼓勵台灣相關館所進行跨國交流研究，學習以開放視角與各界對話。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
台灣白帶魚「陸驗出新冠陽性」禁輸入！　農委會回應了
WiFi讓iPhone超耗電？　網搖頭「2狀況」才關
警盤查女大生「為何穿那麼清涼」！　下場慘曝
小鐘爆「鮪魚錄影遲到2小時」！　睡過頭讓戲劇一姐乾等
BTS休團全哭了！　悲認：感到迷惘厭倦
抗BA.5不靠無敵星星！　醫曝1招「大量減災」
道路淹水「電動車可以衝過去嗎」？　馬斯克解答

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣白帶魚「驗出新冠陽性」禁輸陸1週！農委會：應提完整科學依據

「日本大學迎新」震撼台大生　他直擊1幕傻住：都這麼淫亂嗎？

「你的心好嗎？」　無國界醫生為離家路上的兒童提供心理健康照護

全台高峰已過！學者估：6月底重症死亡數「將小於50人」

「台灣絕對有權力⋯」台德文化部長首次會談　李永得訪歐重大突破

不只C！邱淑媞驚「台灣可能已出現MIS-A」曝6大症狀：好發年輕男性

基中清寒生錄取東華大學！校方成立「助學專戶」、生活無虞

最後一波梅雨開炸！午後「雨更猛熱區」出爐　連轟2天才放晴

阿公還沒吃完「阿嬤已摺好衛生紙在等」　他一句話感動7千人

抗BA.5不靠無敵星星！醫曝1招「大量減災」　陽性率降超快

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

台灣白帶魚「驗出新冠陽性」禁輸陸1週！農委會：應提完整科學依據

「日本大學迎新」震撼台大生　他直擊1幕傻住：都這麼淫亂嗎？

「你的心好嗎？」　無國界醫生為離家路上的兒童提供心理健康照護

全台高峰已過！學者估：6月底重症死亡數「將小於50人」

「台灣絕對有權力⋯」台德文化部長首次會談　李永得訪歐重大突破

不只C！邱淑媞驚「台灣可能已出現MIS-A」曝6大症狀：好發年輕男性

基中清寒生錄取東華大學！校方成立「助學專戶」、生活無虞

最後一波梅雨開炸！午後「雨更猛熱區」出爐　連轟2天才放晴

阿公還沒吃完「阿嬤已摺好衛生紙在等」　他一句話感動7千人

抗BA.5不靠無敵星星！醫曝1招「大量減災」　陽性率降超快

疫情也燒到高官！　4部會首長、25立委、5縣市長都確診

台南芒果即將開賣　哪裡買黃偉哲報您知！

網友更新iOS 16測試版觸發「隱藏款」　iPhone 14 Pro新功能提前爆雷　

勇士阿庫納轟全壘打「拋粉」慶祝　詹皇轉推：我愛這小子

玉兔換掉招牌髮型！ 罕見剪「空氣短瀏海」網驚艷：看不出36歲了

裸男躺西本願寺公園尻槍　曝詭異理由...性愛片遭瘋傳心靈受創

可惡畫面曝光！國中妹補習回家　機車男2度衝撞...還伸腳猛踹

台灣白帶魚「驗出新冠陽性」禁輸陸1週！農委會：應提完整科學依據

補助7／15上路+免三劑令！業者信心增「不擔心國門開就沒人」原因曝

高市賣地全壘打進帳22億　信義每坪70.9萬拿下最熱地段

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

同事臨時休1週！單身妹被逼銷假上班氣炸

「長一條尾巴」移動快！鋒面幾乎觸陸　開始下雨了

台大醫開刀4人3確診只1人通報：群體免疫不遠了

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

四叉貓正職是什麼？　本人鬆口了

石斑含禁藥「源頭3場未檢驗」還要國人吞！

最後一波梅雨！鋒面接近中　今明全台變天大雨熱區曝

確診阿公生前想回家　1招完成祂遺願

2022下半年「這生肖」正偏財兩旺

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面