「台灣絕對有權力⋯」台德文化部長首次會談　李永得訪歐重大突破

▲文化部長李永得（右）與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）首次進行會談。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部長李永得展開訪歐行程，在駐德代表謝志偉的安排下，14日與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）於德國聯邦國會進行會談，雙方談論自由、民主、人權與轉型正義等議題，成為台德文化交流重要里程碑！其中洛特更提到，「台灣絕對有權力要求世界上各個民主夥伴一起團結為台灣加油」。

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▲駐德代表謝志偉（左）、台灣文化部長李永得（右）與德國聯邦文化部長Claudia Roth（中）會談。（圖／文化部）

德國聯邦文化部長Claudia Roth在會談中特別提到，台灣身處在民主與對抗獨裁的最前線，在面對中國挑戰的艱辛困難局勢下，仍以極大的勇氣及民主的實力迎接，「台灣絕對有權力要求世界上各個民主夥伴一起團結為台灣加油」。

李永得也回應，台灣雖然面對獨裁專制霸權國家的處境，但在蔡英文總統的領導下，台灣以不卑不亢、全力鞏固自由民主的價值，與全世界所有自由民主國家有更深刻的連結。

在會談中，雙方也就人權議題及轉型正義等進行討論，對於台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，Claudia Roth特別提到，在科隆舉辦的同志遊行中，百萬人共同為台灣喝采的場景。

而在俄羅斯侵略烏克蘭的議題上，兩國文化部長都對烏克蘭為自由、民主、人權及主體性等價值，不惜犧牲生命奮戰的精神，表達最崇高的敬意。會談最後，Claudia Roth除了邀請台灣參加7月3日的科隆同志遊行，也邀請台灣參與柏林、慕尼黑影展等，希望用影像將台灣豐富、多元的文化內涵帶至德國，更表示「期盼台德的交流合作可以加強」。

▲文化部長李永得贈送德國文化部長洛特（左2）《光-臺灣文化的啟蒙與自覺》展覽圖錄、吳明益《複眼人》德語版、台灣畫家林惺嶽繪畫絲巾，洛特部長表示感謝並隨即披上絲巾。（圖／文化部）

李永得自13日起展開上任後首次出訪歐洲，並將主持台法文化獎頒獎典禮。13日抵達德國柏林後，首站先參訪2021年7月新開幕的洪堡論壇博物館（Humboldt Forum），會晤國家博物館館藏總監寇赫（Prof. Dr. Lars-Christian Koch），並參訪洪堡論壇博物館中的柏林展覽Berlin Global及柏林洪堡大學自然科學展After Nature，體驗最新的博物館展示互動方式。

李永得表示，此次與德國文化部長Claudia Roth對談，是「台德文化交流的重要里程碑」，也將鼓勵台灣相關館所進行跨國交流研究，學習以開放視角與各界對話。