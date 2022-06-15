全台高峰已過！學者估：6月底重症死亡數「將小於50人」

▲陳秀熙預估，全台6月底重症死亡數將小於50人。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）※點圖放大

記者楊晏琳／台北報導

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，全台流行高峰已過，進入輕症適應期；加上6月初重症及死亡率皆略有下降，若抗病毒藥物介入措施及醫療量能維持得當，預估6月底重症死亡數將會低於50人。

陳秀熙今在「新冠肺炎科學防疫園地」直播指出，本土疫情的流行高峰已過，邁入無症狀、輕症適應期。「北北基桃等8縣市已有下降趨勢，因此中重症死亡也一定會下降。」

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陳秀熙說明，感染率和死亡率有時間差，感染高峰過後，通常要一段時間後死亡率才會下降，間隔大約為1～2週。以目前而言，可以看見台灣的中重症及死亡率，自6月初皆有所下降；因此，若抗病毒藥物介入措施及醫療量能調整得宜，6月底重症死亡數，有望下降至小於50人。

▲陳秀熙指出，全台流行高峰已過，走入輕症適應期。※點圖放大

陳秀熙也說，台北、新北、基隆、桃園4縣市各年齡別感染率皆有下降趨勢，此現象幾乎可以確定，北北基桃的重症死亡率一定可以下降；而台灣死亡率之所以減少，則源自於北北基桃地區老年人口感染率下降。

此外，陳秀熙再度提及超額死亡概念。Omicron感染雖然輕症化，但傳播速率快，所引起的大量感染雖然是輕症或無症狀，但對醫療能量仍產生巨大影響。因此長者及原來高危險共病族群雖然非常需要醫療照護，但由於醫療照護不足，並偶然感染COVID-19者產生間接死亡傷害影響非常大。

到底這些過多死亡程度如何評估？世界衛生組織乃提出「超額死亡」的概念，來評估這些過多死亡程度：

超額死亡＝觀察值全死因死亡（Observed）－預期值全死因死亡（Expected）

陳秀熙說明，一般而言，新冠肺炎疫情造成的感染致死，通常會使得觀察值大於預期值，因此會產生「超額死亡」狀況。觀察值全死因死亡是指COVID-19世界流行期間全死因通報死亡，預期值全死因死亡是使用在COVID-19未流行前（也就是2020年前）背景全死因死亡率。

由於超額死亡計算會受預期死亡影響，一般而言，5年內全死因死亡率每年差異不大，這也就是所謂的背景死亡率（無疫情時應有的預期死亡率）。而台灣5月Omicron死亡個案數為2846人，其中可分為背景死亡1408人（49%），直接死亡1438人（51%），陳秀熙強調，大家必須分開解讀。

「若想讓背景死亡降低，就要改善醫療能量，不要讓他們在照護過程間造成死亡。」陳秀熙也預期，6月底會因抗病毒藥物以及醫療照品質提升，讓台灣直接死亡的比率下降，「也才能對症下藥，讓Omicron死亡降低、走入輕症化，和世界疫情接軌。」

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