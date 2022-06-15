快訊／入境檢疫「3+4」上路　指揮中心14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/15）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由醫療應變組副組長羅一鈞說明疫情及防疫作為等事宜。入境檢疫縮短為「3+4」上路，以入境日為第0天起算，屆時民眾只要完成3天居家檢疫，就可進入4天自主防疫。今日上午有多少人入境？多少人入住防疫旅館？下午記者會有望說明。

5例BA.4、BA.5在邊境鬆綁前夕於邊境遭攔，指揮中心也在邊境設置兩大關卡防止病毒長驅直入，分別為登機前檢附48小時PCR檢驗證明，二為入境後先做深喉唾液PCR採檢。入境民眾可選擇一人一戶或到防疫旅館做同一地居檢，後4天採檢陰性進入自主防疫，非必要不得外出。

副指揮官陳宗彥強調，後4天自主防疫期間若需外出工作、商務旅約或採買生活用品，需全程配戴口罩、保持社交距離。商務履約要共餐建議使用隔板或維持必要社交距離，「這是在整個措施改變時候所做的調整」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，醫療應變組副組長羅一鈞昨坦言，就算邊境嚴防，新Omicron亞型依然有幾%的機會進入社區，但鑑於BA.2仍在社區流行，BA.4、BA.5與目前流行株並無巨大變異，國人交叉保護力在接種第二、三劑抗體保護力都在載的狀況下，不會快速轉換為主流病毒株，「預計要有數月才有可能造成下一波疫情」。指揮中心昨日也幫BA.4、BA.5密切接觸者進行核酸檢測，預計今日會公布結果。