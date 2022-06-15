累計破300萬確診　沈政男估將達350萬、4900人亡

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心統計，疫情2年半以來累計300萬3501例確診、4403例死亡病例。對此，精神科醫師沈政男表示，下行破萬會在6月底前發生，到了探底，大約會累積350萬例，約占總人口的15%左右；死亡人口將會是350萬乘以萬分之14，也就是4900人。

14日新增6萬6119例本土，沈政男在臉書說，高峰5/26往後算17天，總共累積129萬6207例，往前算17天則是133萬6357例，也就是大約都是130萬例左右，這顯示什麼？新增曲線下的面積是左右對稱。

沈政男指出，其實先前說過了，曲線形狀也大約是左右對稱，因此上行破萬是4/28，那麼下行破萬也會在6月底前發生；還有重點來了，疫情進行到高峰，總共約170萬例，因此到了探底，大約會累積350萬例，約占總人口的15%左右。

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▼台灣本土疫情持續。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男提到，他要更新致死率預估，依據最新資料，破萬分之13是免不了了！因此抓萬分之14，那到了疫情探底，死亡人口將會是350萬乘以萬分之14，也就是4900人。

沈政男表示，雖然台灣致死率高過新加坡、紐西蘭，但因為染疫率低了4分之1，因此百萬人死亡數目將是208，新加坡呢？238，紐西蘭？262，大家一起加油，希望台灣能做得比他們好。

沈政男寫道，指揮中心公布長照機構共3萬420例確診、 616例死亡，他算出致死率2%，算是低的，因為南韓80歲以上致死率是3%，紐西蘭是4%；然而，台灣80歲以上染疫占率高於紐西蘭，因此整體致死率就比較高。

沈政男說，14日已累積300萬例確診，接下來還會有50萬例確診，其中80歲以上長者將有1萬例，他們絕大部分都會得到最好的保護，新冠防疫的本質是什麼？就是好好保護老人家，這是國民集體大孝；人流指數仍是下降當中，多數人仍是相當小心，大家繼續努力。

►本文獲得沈政男醫師授權。