確診還會再感染！黃立民曝BA.4、BA.5爆發時間「恐引發另波流行」

▲民眾前往篩檢站進席採檢，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5陸續在國際間出現，台灣也攔截5例境外移入。感染科權威黃立民指出，這兩株最主要威脅在於「讓感染過新冠的人會再感染」。目前主流為BA.2，如果剛感染完仍會有部分保護力，加上疫苗接種，應該不至於在近期造成影響，然而2~3個月過去，民眾本身免疫力開始下降，加上變異株免疫逃脫特性，恐怕秋冬時節，大概9月、10月會有另外一波疫情。

指揮中心13日公布新增5例邊境攔截BA.4及BA.5境外移入確定病例，分別來自美國、土耳其、波蘭以及智利。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明時提及，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情，另外WHO於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中正紀念堂車來速PCR篩檢站，資料照。（圖／記者李毓康攝）

國內目前疫情持續在高原期，單日病例數約在4萬至7萬間浮動，北部疫情往下，南部則逐漸達到高峰。感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民受訪表示，BA.4、BA.5最令人憂心的就是會「讓感染過的人可能再感染」，不過對台灣主要影響應該不是在目前這一波疫情中，因為有不少人剛感染過BA.2，有部分保護力，而且不久前才接種過追加劑，頂多就是少量感染。

問題在於2~3個月過去，黃立民說，屆時不管是感染過或者接種過疫苗的人，體內的抗體開始下降，BA.4、BA.5就可能在秋冬引起一波流行，估計可能9月到10月間會出現。

在防範方面，黃立民表示，要接種第四劑疫苗，而且最好是次世代疫苗，而且要在秋冬來臨時，約10月之前接種，才來得及防範，至少高風險、年長者族群一定要接種第四劑，至於一般民眾得到也比較多是輕症，可以自行評估，但如果是次世代疫苗「還是建議要打」。

目前次世代疫苗最新有進度的是莫德納，美國FDA計畫6月底審查，黃立民則估計年底比較有機會可以取得接種，但如果指揮中心可以提早購入，也建議及早開放接種。

▲BA.4、BA.5說明。（圖／指揮中心提供）

今天起入境檢疫「3+4」將上路，指揮中心副指揮官陳宗彥強調，邊境仍有2大關卡：一為登機前檢附48小時PCR檢驗證明，二為入境後先做深喉唾液PCR採檢。

羅一鈞則坦言「（BA.4、BA.5）病毒遲早會進入社區」，這也是為何邊境無法放到完全不做居家檢疫，就是要延緩進入社區產生疫情的機會。黃立民認為，7+7和3+4在邊境防疫影響兩者相差不是太大，不用太過擔心。

羅一鈞表示，現在正有一波主流BA.2正在社區流行，每天數以萬例個案，Omicron變異株沒有沒有巨大轉變成完全不同變異珠，他的交叉保護力，最近大家補接種的第二、三劑產生的抗體的保護力都還在狀況下，大概推估不會很快國內主流會快速轉換，特別這是Omicron亞型間轉換，不會像Delta轉換Omicron那種速度，預計要有數月才有可能造成下一波疫情。