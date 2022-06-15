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「你的心好嗎？」　無國界醫生為離家路上的兒童提供心理健康照護

「被迫離家的路上」無國界醫生 難民紀實展（圖／無國界醫生基金會提供）

圖、文／無國界醫生基金會提供

童年是什麼顏色？對某些孩子來說，可能是玩具的繽紛紅黃色，或是遊樂場沙坑的灰白色，但對中南美洲移民路上的孩子們來說，卻是由代表恐懼和憂傷的黑色與藍色勾勒出他們的童年。全球目前有超過1億人被迫離家，達到歷史新高；截至2000年，約有3,500萬是兒童，100萬人一出生就是難民。他們因為戰爭、衝突、天災、受迫害等各種原因，不得不被迫離家，除了長途跋涉帶來的身體苦痛，在家鄉和移民路上所見的犯罪和暴力，不知下個落腳處在哪的不安全感，讓這些被迫離家者背負巨大的心理壓力。成年人都不一定能承受的身心煎熬，孩童又如何面對？

無國界醫生（Médecins Sans Frontières，MSF）在世界各地為流離失所者提供醫療支援及生活物資的支持，我們看到他們生活的困難，也見到他們為了所愛之人、為了活下去所展現的堅強韌性。因此，我們在今年6月17日至6月26日將流離失所者的影像和故事帶到台北，舉辦「被迫離家的路上」難民紀實展。紀實展設有不同展區，透過難民的證詞、前線的聲音與影像，以及馬格蘭攝影通訊社的紀實攝影，讓觀展者親身體驗一趟「被迫離家的路」，透過真實的前線見聞，體會難民的掙扎，同時看見他們的堅毅和尊嚴。

被迫離家的孩子感受到什麼？

從中南美洲到墨西哥，綿延的移民路線漫長又危險，人們往往要跋山涉水、翻山越嶺、穿越沼澤，途中還面臨隨時可能發生的綁架、搶劫、暴力和性侵。這些跨越國境的移民中有著不同年齡層的兒童，他們離鄉背井是只為了尋得更安全、更好的生活環境。

無國界醫生在移民路線經過的宏都拉斯、瓜地馬拉、墨西哥的不同地點，為兒童及青少年們提供心理健康照護。我們發現，不管是離家或是在移民路途遇上狀況，孩子往往得不到任何解釋。當孩子缺乏對外界的理解和管理自己情緒方法，就可能透過暴力行為展現情緒。

因此我們透過遊戲治療和娛樂活動，幫助這些兒童說出感受，談論而後轉移、處理這些情緒。其中一項活動叫做「你的心好嗎？」，是讓孩童透過畫出愛心並上色表達他們那一週的情緒。 無國界醫生健康促進主管塞巴羅（Lourdes Ceballos）表示在孩子的各種情緒中「最常見的是『憤怒』，因為他們厭倦了等待；『難過』是因為離開了他們的國家；『恐懼』則是因為不知道什麼事情會發生在自己身上。」

「被迫離家的路上」無國界醫生 難民紀實展（圖／無國界醫生基金會提供）

▲8歲大的佩德羅（化名）在無國界醫生舉行的繪畫活動中完成的作品。他在回憶過去經歷時說：「我好害怕，我不想再待在像那樣的地方了。我和媽媽、哥哥被綁架了整整三個月。」

「被迫離家的路上」無國界醫生 難民紀實展（圖／無國界醫生基金會提供）

▲孩童們在無國界醫生舉辦的「你的心好嗎？」活動作品。

「被迫離家的路上」無國界醫生 難民紀實展（圖／無國界醫生基金會提供）

▲黃色代表快樂，藍色代表悲傷，紅色表示憤怒，黑色表示恐懼，綠色代表平靜。

另一個用來轉移兒童情緒負擔的遊戲叫做「憂慮娃娃」，這是一項來自瓜地馬拉的馬雅文化傳統。這個遊戲是讓孩子對娃娃說出他們的恐懼和憂慮，讓娃娃帶走他們的負面情緒，憂慮隔天就會一掃而空。

「被迫離家的路上」無國界醫生 難民紀實展（圖／無國界醫生基金會提供）

▲孩童們製作的「憂慮娃娃」。

即使環境艱難 孩子仍懷抱希望

但即便在艱難環境中，孩子們還是試圖尋找適應的方法。塞巴羅說：「許多孩子們已經在彼此間建立強韌的心理支持網路，相互照顧、相互教導。他們還學會了如何善用現有資源將其轉為收入。例如，如果我們教他們怎麼做手環，他們會學習、改良，然後拿去賣。他們清楚可用這筆收入買些糖果或是幫到父母。」

他們也盼望著有一天能夠去到某個更好的地方，能夠唸書，有個安全的家，能和親人們快樂、無憂無慮地相聚。塞巴羅表示：「他們常把『當我去美國的時候』掛在嘴邊。我猜這樣的想法讓他們懷抱希望。在他們的心目中，沒有其他替代方案。」

「被迫離家的路上」無國界醫生 難民紀實展（圖／無國界醫生基金會提供）

展覽資訊：

「被迫離家的路上」無國界醫生 難民紀實展

展覽地點：華山1914文創園區 中5B館 鍋爐室
展覽日期：2022. 06.17 - 06.26
開放時間：
週一至週四 11:00 - 19:00
週五至週日 11:00 - 20:00
*首日 06.17 開放時間為 16:00
官網：被迫離家的路上：無國界醫生 難民紀實展 | 無國界醫生（台灣）

現場定時導覽解說
日期：06.20（一）至 06.24（五）
時間：14:30 及 17:00，每日2場，每場約20至30分鐘
參加方式：現場參加，於開始前5分鐘至展場入口報到

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