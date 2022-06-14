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615警察節　沈慧虹謝謝警察和警眷讓大家平安幸福

▲新竹市副市長沈慧虹親臨現場，公開表揚警察。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹親臨現場，公開表揚警察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

6月15日是一年一度的警察節，新竹市警察局為了感謝為新竹市治安付出的警察同仁，於今（14）日舉辦慶祝活動，新竹市副市長沈慧虹也親臨現場，公開表揚、頒發模範警察、失蹤人口查尋工作全國績優員警及警察局績優員警獎項，向辛苦的警察同仁們表達最誠摯的感謝。

今年因疫情，縮小活動規模，但仍以最莊嚴、最感恩的心，感謝每位同仁。沈慧虹於活動上一一頒獎，其中模範員警獎項2人、失蹤人口查尋工作全國績優員警獎項1人、績優員警獎項16人。

沈慧虹在致詞時表示，謝謝警察無所不在，讓市民們平安幸福，請警察同仁一定要注意自己健康、並出勤安全。

沈慧虹說，除了謝謝警察同仁，也特別感謝警察眷屬，因為同仁照顧不到家裡時，就是在照顧市民，謝謝眷屬願意將家人奉獻給大家，保護新竹平安，所以在警察節前夕她祝福同仁跟眷屬都能平安順心。

榮獲111年模範警察的偵查佐蔡浩天，曾查獲詐欺集團、販毒集團、組織犯罪等案件，已為竹市服務12、13年，他說，這些年來就是努力將事情做好，每當碰到較艱難的案子，同仁們也會一起解決。雖然因勤務忙，家人難免抱怨沒時間陪伴，但家人還是會體諒、是他最大的後盾。

另外還有一個「嬌點」，獲得模範警察的警務員李蒂，從18歲開始為竹市警察局服務，30幾年來經歷各種案件，覺得刑事單位的生活多采多姿，從處理選舉到幫派業務，她皆表現優異，不過最讓李蒂感動的是，目前兩個小孩也都在「救人」，一個在海上救人擔任潛水教練，另一個在陸地救人，同樣為偵查佐。

新竹市府表示，根據遠見雜誌2021 年公布縣市總體競爭力調查結果，竹市總體競爭力為六都以外榜首、全國排名第二，其中「社會福利」與「公共安全與消防」皆為全國第一，深獲市民肯定，這正是優秀的警政團隊及所有警察同仁犧牲奉獻的表現，特別感謝每位警察同仁的辛勞付出。

警察局指出，在治安及交通維護方面，同仁將持續掃蕩幫派分子及經常活動處所，以達「向上溯源、向下刨根」之效，也以「整合運用科技，增進執法效能，提升民眾滿意度」為目標，建置「警用鑑識資訊整合系統」，為6都以外首例，結合現場勘察、證物管理、鑑識情資等資訊整合及系統化分析，提升刑案偵查能量，有效運用警力，維護本市治安。

今日警察節慶祝大會，新竹市警察之友會理事長楊玉全、警察之友會常務理事朱彥龍、民防總隊民防大隊大隊長王忠正、義警大隊大隊長許重仁、義交大隊大隊長蔡宏鈞，以及新竹市警察局各分局長、各隊長，均到場共襄盛舉。

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