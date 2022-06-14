「七星連珠」相隔22年再現　6好5壞一次看

▲宇宙。（圖／路透社）



記者陳俊宏／綜合報導

七星連一線！命理專家小孟老師今天（14日）在臉書提醒，6/16將出現「七星連珠」，也就是金星、木星、水星、火星、土星、天王星、海王星，吉凶參半。

小孟老師說，古人認為出現七星連珠之後，會有災禍發生，但回顧過去2000年時間裡，出現過26次七星連珠，等同於平均77年出現一次；最近一次七星連珠發生在2000年5月5日，當時之後並無大事發生，反而是科技發展突飛猛進。

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小孟老師表示，因此今年6月16日七星連珠並無大事會發生，頂多是金融股市較微波動，因此大家不要過度恐慌，然而此次七星連珠會帶來以下好運：

1、疫情趨緩，各地疫情下降。



2、能有效控制疫情的疫苗硏發出來，大家離疫情遠去不遠了。



3、多項高科技產品逐漸被發明。



4、人類與外星文明接觸越來越靠近。



5、社會上一些醜陋的事情會被揭露。



6、新型病毒不斷出現但能快速終結。

▼打疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）



同時七星連珠也會帶來以下一些壞徵兆：

1、糧食危機浮現，新興國家糧食不足，會有政變發生。



2、大型經濟體陷入衰退，要小心美、中、日大型經濟體。



3、世界級領袖健康逐漸一一出現狀況。



4、全球經濟動能不足，多國會為了保障自己的內需，而暫停一些糧食與精密科技出口，全球經濟會陷入暫時性衰退。



5、股市、基金、期貨投資商品會波動較大，投資人要小心謹慎。