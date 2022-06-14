全球首款「類隱形口罩」在台灣　竟是他用糖醋排骨食譜換來的

▲呂鴻圖引進俄羅斯奈米水專利，經美國FDA認證，推出全球第一款有效抑制新冠肺炎病毒的口鼻噴劑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全球民眾都想脫罩，納諾集團獲美國FDA認證，推出全球第一款可抑制新冠肺炎病毒的口鼻腔防護噴霧，號稱類隱形口罩。

黑科技源自俄羅斯，28年前呂鴻圖參加俄國航空展，後來靠糖醋排骨食譜換到航太級奈米技術， 2006年成立納諾，研磨拋光專利獲全球手機大廠採用，年營收破32億元，但隨著手機製造技術日新月異，納諾競爭力衰退，營收獲利滑鐵盧。他再從俄國引進奈米離子水技術，轉型成環保奈米洗滌專家，從工業應用開發至民生用途，洗出更寬廣的商機。

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6月初，北市新冠疫情正處高原期，許多採訪都被延後，納諾科技董事長呂鴻圖卻不以為意，見我們到訪，連口罩都沒戴，呂鴻圖解釋：「我每天噴自己公司生產的口鼻腔防護噴霧，已經多年沒有感冒過，這瓶可以破壞停留在口鼻的新冠病毒，就像戴了隱形口罩。」

大手筆捐贈 協助抗疫

呂鴻圖所說的「OHTrust歐舒特」口鼻腔噴霧，來自納諾在6年前就拿到美國食藥署（FDA）認證的產品，可噴口鼻腔抑制當時流行的腸病毒與流感病毒，「1年半前，我把同樣產品送到美國環保署（EPA）認證實驗室，5月中證實可抑制99.9％的新冠Delta變異株。」

OHTrust歐舒特延續FDA認證可作為口鼻腔噴劑，並抑制新冠病毒，正是雙北疫情最嚴重的時刻，呂鴻圖不管產品夠不夠賣，立馬先分別捐贈2萬與3萬瓶歐舒特噴劑給基隆、桃園市府，6月14日再捐15萬瓶給台北市學齡前兒童，總計市價超過5千萬元，子公司諾康生醫董事長謝明哲說：「捐贈前，柯文哲市長要求先瞭解產品，我們為他講解了2個小時殺菌防護原理，他聽懂了才同意受贈。」外表酷酷的呂鴻圖此時還一時興起，調皮地模仿柯P聽解說時，抓了好幾次頭的招牌動作。

▲奈米水是將純水經氫氧電解，留下高濃度氫氧根離子，和病毒外膜的氫結合，以破壞病毒結構達抑菌效果。

奈米水的原料只有水，門檻在於電解技術，祕訣只在呂鴻圖手中，「全公司只有3個人知道，每個人只知道一部分。」他解釋產品原理：「噴劑的原料是純水，經電解，拿掉帶正電的H（氫離子），留下高濃度OH（氫氧根離子），按物理原理，OH會轉而尋找細菌、病毒外膜中的H，外膜一旦遭破壞，病毒即失去活性。」兼具台北醫學大學名譽教授身分的謝明哲在一旁背書稱讚，此做法最大優點是OH、H結合後即還原成水，不會對人體、環境殘留有害物質，比酒精、次氯酸類殺菌產品更安全。

▲食物蔬果潔淨噴霧，原理是包覆蔬果表面的農藥、汙垢並同時抑菌，縮短清洗時間與水量。

納諾原本並非生技公司，成立初期是靠呂鴻圖從俄羅斯習得的奈米技術，打進手機大廠的主要供應鏈站穩腳步，近年隨著陸廠搶單，與昆山廠多次因疫情停工，讓營收下滑慘重，他將目光轉向環保市場，把奈米技術運用在「清洗」上，再衍伸到現在的歐舒特一系列產品。

呂鴻圖說：「我在科技廠待久了，發現需要用很多化學劑去清洗，會產生很多廢水，我回俄羅斯去問教授，我們航太有沒有什麼技術可用在工業清洗？他說有呀！太空人在用的，就是一個很簡單的奈米電解原理。」

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