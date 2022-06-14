長出熱對流！今午後防大雷雨　明雨擴全台連下2天

▲吳聖宇說，午後熱對流的發展特性就是變化快速，且降雨區域不好掌握。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（14日）提醒，中北部、東北部山區到了中午過後，長出熱對流的機會頗高，有可能出現較旺盛的系統帶來局部大雷雨的可能性，對於大台北、宜蘭、花蓮一帶的平地也會造成影響。

吳聖宇說，今天台灣附近持續吹西南風，水氣較周一略為增多，大氣不穩定度也提高，雖然主要的降雨還是集中在午後山區發展的熱對流雷雨，但是預期對流發展的情況會變得比較明顯。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳聖宇指出，尤其中北部、東北部山區到了中午過後，長出熱對流的機會頗高，有可能出現較旺盛的系統帶來局部大雷雨的可能性，對於大台北、宜蘭、花蓮一帶的平地也會造成影響，午後熱對流的發展特性就是變化快速，而且降雨區域不好掌握，帶著傘出門還是保險一些。

吳聖宇表示，周三、周四鋒面的位置較接近台灣，預期會在北部海面上停留，雖然沒有直接到達台灣上空，但是鋒面前發展的雲層已經有機會移入帶來降雨，預期西半部、東北部普遍有出現短暫陣雨或雷雨的機會，配合白天的熱力作用，有可能出現局部短時較大雨勢；花東地區受影響較小，不過也會有短暫陣雨，整體來看會是天氣比較不穩定的兩天。

吳聖宇分析，周五鋒面再度北抬遠離，降雨減少，但西半部仍容易有局部短暫陣雨的機會，山區午後也還是會有熱對流發展帶來雷雨，天氣仍有些不穩定；到了周末天氣型態才會又恢復到夏季型，降雨以山區午後熱對流為主。