　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雙人「害羞體位」神還原鋼鐵人戴面罩！　5秒片網笑翻

記者張靖榕／綜合報導

漫威英雄電影鋼鐵人一身勁裝，多年來引起許多網友的各種Cosplay，最近網路更流傳一段成本超低的「cheap cosplay」影片，靠著兩個人重現鋼鐵人面罩戴上的瞬間，讓網友紛紛留言，「屁股面罩」、「太屌啦」。

▲▼超低成本神還原鋼鐵人戴面罩 。（圖／翻攝臉書「The Maaayoos Insan」）

▲超低成本神還原鋼鐵人戴面罩 。（圖／翻攝臉書「The Maaayoos Insan」）

臉書、推特和大型網路論壇9GAG等都能見到有網友轉傳該影片，影片以鋼鐵人男主角小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）的鋼鐵面罩，戴上瞬間鏡頭拉進的帥氣畫面為Cosplay片段。

▲▼超低成本神還原鋼鐵人戴面罩 。（圖／翻攝臉書「The Maaayoos Insan」）

▲直視會陰的視角驚呆網友。（圖／翻攝臉書「The Maaayoos Insan」）

雖然只有短短5秒的畫面，但對比左邊小勞勃道尼和鋼鐵人的帥氣，右邊超低成本的重現影片，頭盔竟然是另一個人在主角的肩膀上，背對著鏡頭緩緩蹲在主角面前，屁股肛門線中間垂直畫一條橫線，就代表了鋼鐵人面罩的嘴巴部分。

影片一出網友紛紛留言，「這超級變變變吧」、「如果是這樣的話，鋼鐵人不就一直在吸收會陰之氣」、「所以茶包（teabag，英文中常作「睪丸」代稱）直接掛在眼前？這樣要怎麼打擊敵人」、「欸又是一個驕傲月」、「吃雞？」、「男男結合真英雄。」

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
快訊／抓到了！男身中多刀慘死　兇嫌躲士林宮廟遭逮
快訊／美股重挫墜熊市　台股摜破萬六！台積電下挫9元
陳時中確診「選北市」有變數　備案人選還有她！蔡英文語藏玄機
林襄疑走光！　滾床片「重複播放27秒」E級右半球掉出
三重公務員網罵恩爸：塔綠班　新北市府挨轟「乾脆封PTT」
網紅李根大尉主動到案　赴烏參戰恐關1年罰千萬
快訊／富樂劣質快篩「陸次級貨混美貨」　執行長聲押、2人交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德法義元首訪烏－1　愛麗舍宮：馬克宏沒有計畫訪問基輔

澤倫斯基：頓巴斯之戰是歐洲最殘酷的戰役之一　肯定會載入史冊

解放軍稱台海非國際水域　美專家憂中國更加挑釁

雙人「害羞體位」神還原鋼鐵人戴面罩！　5秒片網笑翻

網紅李根大尉主動到案　赴烏參戰恐關1年罰千萬

他在未婚妻墓前放花　被判「亂丟垃圾」罰9000元、緩刑30天

熊市降臨！美股憂通膨、升息重挫876點　台積電ADR大跌3.53%

加拿大總理杜魯道確診　5個月內第2次染疫

布林肯：北韓若核爆　美國和盟邦將立即回應

前AV女優彈出「巨乳梅花奶」　自曝要賣原味內衣

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

張伯維酒駕洗警車贖罪　認真清潔喊：已戒酒1年

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

德法義元首訪烏－1　愛麗舍宮：馬克宏沒有計畫訪問基輔

澤倫斯基：頓巴斯之戰是歐洲最殘酷的戰役之一　肯定會載入史冊

解放軍稱台海非國際水域　美專家憂中國更加挑釁

雙人「害羞體位」神還原鋼鐵人戴面罩！　5秒片網笑翻

網紅李根大尉主動到案　赴烏參戰恐關1年罰千萬

他在未婚妻墓前放花　被判「亂丟垃圾」罰9000元、緩刑30天

熊市降臨！美股憂通膨、升息重挫876點　台積電ADR大跌3.53%

加拿大總理杜魯道確診　5個月內第2次染疫

布林肯：北韓若核爆　美國和盟邦將立即回應

前AV女優彈出「巨乳梅花奶」　自曝要賣原味內衣

LCK各隊預測夏季賽冠軍　DK成奪冠大熱門...Faker認為Gen.G有優勢

抓癢神器太舒服！棕熊「唰唰唰來回撸」　表情超銷魂

通膨壓力大增關注升息　經長：升息須留意對消費力的影響

疫情持續緩降　台大醫：MIS-C發生率恐比指揮中心統計「高很多」

快訊／抓到了！花蓮男身中多刀慘死菜園　兇嫌躲北市宮廟遭逮

影后潔西卡雀絲坦秀深溝美翻了！「美恐女王」獵奇泡泡裙搶風頭

賓士C300e油電、大改款福斯T7現蹤！能源局5月油耗測試出爐

泰女星溺亡泡水40hrs「屍體還在噴血」！腳掌遭長釘刺穿　爆虐殺後棄屍

德法義元首訪烏－1　愛麗舍宮：馬克宏沒有計畫訪問基輔

台股跌逾120點測前低！指數摜破萬六　台積電下挫9元、力守500

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

國際熱門新聞

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

「這類人」最能抵禦BA.5　以色列研究曝光

媽上廁所驚覺女兒在拍AV！她瞞1年多慘被抓包

俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官

寄生上流！男導遊掏空95歲富婆8.7億財產

熊市降臨！美股重挫876點　台積電ADR大跌3.53%

Google工程師爆AI有知覺像7、8歲小孩

網紅李根大尉主動到案　赴烏參戰恐關1年罰千萬

前AV女優彈出「巨乳梅花奶」　自曝要賣原味內衣

美股早盤持續重挫　道瓊「跌破800點大關」

日自衛隊官員主辦120人雜交趴　多人裸體交纏

唐山打人登上國際　CNN：中國厭女普遍存在

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

即／美股開盤「道瓊大跌600點」

更多熱門

相關新聞

倉鼠化身「鼠餅三明治」無違和！

倉鼠化身「鼠餅三明治」無違和！

這個鼠餅看起來也太新鮮了吧XD。Tiktok帳號「miiandstanky」日前po出一段「鼠餅三明治」的教學影片，只見飼主放上各種美味的配料，最後加上cosplay成食物的三線鼠「臭臭」做為主食，畫面毫無違和感。只是臭臭一到盤子上就抓起配菜瘋狂啃，有趣的舉動讓網友笑翻表示，「配料都要主食被吃光了啦！」

女coser拍照　醒來下面有男人的東西

女coser拍照　醒來下面有男人的東西

鋼鐵人又增2確診　PLG再延賽

鋼鐵人又增2確診　PLG再延賽

NBA狀元轟35分　鋼鐵人新高3連勝

NBA狀元轟35分　鋼鐵人新高3連勝

無季後賽仍補強　鋼鐵人找歐陸助教

無季後賽仍補強　鋼鐵人找歐陸助教

關鍵字：

鋼鐵人cosplay

讀者迴響

熱門新聞

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

惡意改圖酸馬英九！王浩宇「PO抹紅圖被抓包」秒道歉

48歲金城武變「普通人」　留鬍熟男造型曝光

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

KTV超噁包廂畫面曝光！服務生開門崩潰：喝酒變畜牲

唐山暴徒案3人是「天安社」　崑山龍哥酒醉砍人反被殺

今午後大雨熱區曝　明全台變天防雷擊強風

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面