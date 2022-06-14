雙人「害羞體位」神還原鋼鐵人戴面罩！　5秒片網笑翻

記者張靖榕／綜合報導

漫威英雄電影鋼鐵人一身勁裝，多年來引起許多網友的各種Cosplay，最近網路更流傳一段成本超低的「cheap cosplay」影片，靠著兩個人重現鋼鐵人面罩戴上的瞬間，讓網友紛紛留言，「屁股面罩」、「太屌啦」。

▲超低成本神還原鋼鐵人戴面罩 。（圖／翻攝臉書「The Maaayoos Insan」）

臉書、推特和大型網路論壇9GAG等都能見到有網友轉傳該影片，影片以鋼鐵人男主角小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）的鋼鐵面罩，戴上瞬間鏡頭拉進的帥氣畫面為Cosplay片段。

▲直視會陰的視角驚呆網友。（圖／翻攝臉書「The Maaayoos Insan」）

雖然只有短短5秒的畫面，但對比左邊小勞勃道尼和鋼鐵人的帥氣，右邊超低成本的重現影片，頭盔竟然是另一個人在主角的肩膀上，背對著鏡頭緩緩蹲在主角面前，屁股肛門線中間垂直畫一條橫線，就代表了鋼鐵人面罩的嘴巴部分。

影片一出網友紛紛留言，「這超級變變變吧」、「如果是這樣的話，鋼鐵人不就一直在吸收會陰之氣」、「所以茶包（teabag，英文中常作「睪丸」代稱）直接掛在眼前？這樣要怎麼打擊敵人」、「欸又是一個驕傲月」、「吃雞？」、「男男結合真英雄。」