比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

▲彼特住院觀察。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



記者崔子柔／綜合報導

住在嘉義縣水上鄉民生社區的羅姓男子，7年前開始飼養比特犬「彼特」，昨（13）日彼特出現嘔吐出血情況，才發現疑似有人惡意朝他家車庫投入毒藥，讓他氣得懸賞6萬元抓兇手。

飼主羅男在臉書發文表示，有人專門在其社區附近投老鼠藥，導致愛犬彼特狀況相當危險，並懸賞6萬元找兇手。文章被網友轉發到臉書社團「爆廢公社公開版」，並稱派出所要求羅男刪除或修改文章，羅男向當地里長求助也不被理會。

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▲飼主發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



根據《自由時報》報導，羅男表示，彼特平時活動範圍在自家車庫，昨一整天沒有出門，下午卻突然出現吐血、血便症狀，送醫發現是誤食老鼠藥或有機除草劑，目前還在獸醫院觀察，今天是關鍵期。

羅男質疑是有人惡意投藥，向里長求助要求調閱監視器，但里長要他報警處理，警方則稱要到今（14）日才可查看畫面。羅男急得發文尋找兇手，又被派出所要求撤文，但他拒絕刪除文章。

▲羅男對彼特相當疼愛。（圖／網友羅以載提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



根據本站先前報導《「有人公園遛獅子！」動保處急關切...到家中笑翻》，羅男先前將彼特打扮成獅子帶出門散步，沒想到裝扮太成功，竟遭民眾檢舉在「遛獅子」，甚至引起動保處關注，當時羅男也說，他把彼特當成人類小孩，喜歡替牠做各種造型，沒想到造成誤會。