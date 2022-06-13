蔣承縉家慘死！男網紅「滿口血」全身瘀傷　家屬見屍崩潰

▲男網紅（左）在蔣承縉（右）家中猝逝。（圖／翻攝自IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

曾經捧紅台灣巨星蔡依林、蕭亞軒等藝人的正牌經紀人蔣承縉，5月中旬與吳姓網紅回到自家過夜，但吳男隔天卻陳屍床上。對此，吳姓網紅的親友還原所知的事件經過，透露蔣承縉的態度、用藥，以及死者滿口血漬的情況。

回顧案情，蔣承縉5月13日晚間與在網路IG擁有1.4萬名粉絲的31歲吳姓網紅在北市大安區瑞安街自家豪宅小酌，但沒想到隔天做客的吳姓網紅卻陳屍在蔣承縉家中閣樓的臥室床上，蔣男嚇得趕緊報警，警消人員到場發現吳姓網紅已經死亡多時。

親友在個人IG發文表示，他和死者3月19日在某間酒吧被蔣承縉搭訕，由於蔣承縉透露是知名藝人的前經紀人，因此相約死者去看演唱會，事後兩人也多次見面吃飯。然而，死者5月13日跟蔣男看完電影，手機最後的定位在台北大安區，隔天家屬便接到吳男死亡的消息。

死者的媽媽及弟弟表示，他們到現場後發現有被整理的痕跡，當時蔣男透露兩人喝太多酒，死者從旋轉樓梯上摔下，他才會將死者抱回床上休息，隔天死者沒有生命跡象才報警。

▲▼死者親友還原所知的的情況。（圖／翻攝IG）



蔣男表示，死者喝酒時很嗨，還踢壞屋內的燈具，因此身上才會有瘀傷。然而，死者媽媽5月15日在大體前詢問蔣男「你是不是有在酒裡放藥」，蔣馬上緊張地回「藥是死者自己帶的」，讓家屬覺得奇怪，「昨天不是說只是從樓上跌下來？怎麼今天又說是自己用藥？」

死者母親表示，吳男遺體頭部、臉部有大塊瘀青腫塊、脖子及腰部右側也有瘀青，嘴內的牙齒、牙齦縫隙都是黑色（血漬），嘴角也有吐血的情況，且吳男眼睛沒有闔上，表情掙扎、嘴唇發紫；吳男母親敘述時安慰親友說，「大家不要哭，只是死者跟我們這輩子的緣分到了，這輩子的任務完成了」。

原PO表示，他們5月15日晚間到蔣男住處進行招魂，當時蔣男還不耐煩地說，「有需要這麼多人上來嗎？」因此最後只有死者的弟弟、表哥、兩位朋友、葬儀社人員及法師進入屋內。然而，在他們進去後，發現屋內的樓梯表面有地毯包裹，並沒有蔣男說得如此危險。

針對部分親友懷疑吳男死因不單純，蔣承縉日前也透過律師發出聲明，表示對於這起事故感到無比悲痛，他身為報案人一定會積極配合調查，目前案件還在釐清當中，他不方便發表任何言論，吳男的遺體也已經送驗，在結果出爐前，希望外界不要有任何單方面的臆測。

►►►【吳男親友全文】

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完