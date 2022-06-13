「白岩棘龍」現身英國小島！專家驚：歐洲史上最大獵食者

▲本次出土的白岩棘龍（見模擬圖）身長遠超過10公尺。（圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

英國懷特島（Isle of Wight）之前曾出土了大型恐龍化石，近日古生物學家證實是一隻「白岩棘龍」（White Rock spinosaurid），科學家推斷其身長超過10公尺，可能是迄今為止，在歐洲發現最大的掠食性恐龍，也是恐龍化石紀錄以來最大肉食性恐龍的表親。

根據The Daily Star報導，古生物學家於週四表示，他們日前在懷特島發現，一部分大約 1.25 億年前白堊紀時期的恐龍骨骼，而其中包括背部、臀部和尾巴的骨頭，但沒有頭骨或牙齒，生物學家表示，「根據部分遺骸，我們估計恐龍的身長超過33英尺（約10公尺），可能更長，因為我們還沒找到頭骨。」

南安普敦大學古生物學博士生和主要研究員克里斯表示，該研究報告已發表在學術期刊《PeerJ》雜誌中，「化石的大小真的令人印象深刻，它很有可能是有史以來最大已知的歐洲陸地捕食者之一。」他也補充說道，由於遺骸的不完整，研究人員只能根據目前發現骨頭的地質層，暫時稱牠為「白岩棘龍」。

▲因缺少頭骨及牙齒的研究，研究人員將牠暫時命名為「白岩棘龍」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

另一名研究人員尼爾表示，食肉恐龍屬於獸腳亞目，牠們擁有最大的有巨大的頭骨和堅固的牙齒，棘龍是目前非洲最大的恐龍種類，「而來自歐洲的已知最大的獸腳亞目恐龍是 Torvosaurus，高約 33 英尺（10 米），目前發現的白岩棘龍身長很有可能會超越。」

文末指出，英國懷特島已成為歐洲恐龍遺骸最豐富的地區之一，同一個研究小組在去年也發現了另外兩種白堊紀棘龍，身長都約9公尺。克里斯表示，「這些經驗也證實懷特島對於恐龍的研究非常重要，也希望能在日後找到白岩棘龍的頭骨，讓我們的研究更進一步。」