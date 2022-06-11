專家估1個月內兒童MIS-C恐增167人！　指揮中心曝推算方式：機率較低

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者蕭筠／台北報導

本土疫情處在高原期，今年1月至6月9日日已逾260萬人感染，其中20歲以下者佔52.7萬人，台大兒童醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅以美國21歲以下確診個案MIS-C發生率推估，預期未來1個月會有167名以上MIS-C個案出現，若假設台灣疫情與發生率都與美國類似，截至年底可能有650名確診兒童出現MIS-C症狀。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也作出最新回應。

針對專家依照美國模式預估兒童MIS-C個案在1個月內恐增至167人，羅一鈞指出該醫師是以美國研究推估，但其也強調是以白人發生機率進行推估，「不過美國觀察發現亞裔發生率低於其他族裔。」因此就目前國內專家共識認為，台灣發生機率應低於美國一般發生率。

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羅一鈞表示，目前國內統計公布8例MIS-C個案，但因MIS-C須觀察6週左右，如果以5月初20歲以下小朋友染疫10萬人來計算，就是100萬分之80，「當然可能是低估。」但因為尚未觀察滿6週，若有結論會再與之報告，並強調「國內專家共識 以國外情形來說，亞裔發生率低於白人。」

▲台大兒童醫院小兒部感染科醫師呂俊毅預測台灣未來MIS-C個案。（圖／翻攝疾管署直播）

疾管署上午舉辦兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會，由呂俊毅分享台大醫院收治的MIS-C案例與疾病處置。呂俊毅提到，國外在一年前爆發大流行時，就出現MIS-C個案，「每次確診個案出現高峰，MIS-C就如影隨形」，美國從去年5月底至今年5月就有8525例通報，其中69例死亡。以美國人口為台灣13倍換算，在疫情與發生率都類似的前提下，台灣截至年底會有650例MIS-C個案產生。

呂俊毅另舉研究說明，美國紐約一項針對21歲以下確診個案研究發現，MIS-C確診率為百萬分之316，台灣今年6/9至今共有52.7萬20歲以下兒童與青少年確診，「但現在是高峰的剛開始」，預期未來1個月會有167名甚至更多個案出現。