搶當主委出怪招「貼鬼圖嚇人公告貼屋頂」　女住戶恐被罰最高9萬

▲ 土城「青城桔市」社區外觀。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市土城中央路3段「青城桔市」爆發社區之亂！郭姓主委（社區負責人兼管理負責人）被住戶控訴，自2020年開始就以疫情為由，拒絕召開區分所有人權會議、未公布社區財務報表，被工務局裁定不能任管理人，開罰超過5張、總金額超過9萬以上罰單；住戶們也投訴，郭主委有多項離譜行徑，包含：騷擾住戶、私畫車位、張貼鬼圖等誇張行徑，據查證，有17件針對郭主委提告的報案紀錄。

據了解，郭女為社區負責人兼管理人，但自2020年後，她就以疫情為由，阻撓社區其他住戶召開區分所有權人會議，2021年還誆騙大部分社區住戶取得簽名聯署，有住戶發現要求撤除簽名，郭女孩捷足先登向土城區公所核備為「社區管理人」，讓社區住戶無法選任社區主委。

住戶投訴，她利用主委權則在社區停車場私自亂畫停車位，造成出入不便，騷擾可能成為未來主委對手，並在住戶門口貼鬼臉圖恐嚇，將公告貼在電梯頂部與牆壁高處，或是將公告貼滿住戶車子，有多名住戶質疑其社區管理人的身分，並對郭女誇張行徑提告。

今年4月工務局舉行會勘，郭女出現擾亂會勘行徑，有被大聲制止，5月29日被新北市工務局裁定不能任管理人，以未召開區分所有人、未公告財務報表及不提供閱覽會議資料3部分開罰超過5張罰單。郭女在最後任期前仍在社區亂搞，想誆騙住戶連署及搶先召開區分所有人會議，所幸都被住戶一一識破。

今年5月29日，「青城桔市」社區住戶在律師見證及轄區警方維安下，接管社區警衛亭，換掉原郭女所請的保全，郭女卻仍未繳出社區財務相關資料及監視器電腦密碼，隔天凌晨還想闖進社區警衛亭，最後被保全及獲報警力阻擋，上述情形也不斷發生，讓住戶和警方頭痛不已。

住戶何小姐表示，住戶在對郭女自任社區管理人提告背信等開庭時，郭女還向檢察官誆說：「因為內政部長徐國勇說疫情期間社區管委會主委能自動連任1屆。」被檢察官斥責：「哪有這項規定。」

土城警分局表示，「青城桔市」社區有住戶自2020年對前任主委提告毀損、恐嚇及妨害名譽等多項告訴均有受理，目前已蒐證進行調查中，郭姓主委被通知赴警說明卻從未到場。

新北市工務局公寓科長蔡政勳表示，針對土城區青城桔市公寓大廈管理負責人未履行職務，針對這３部分做出以下裁處：

一、未依公寓大廈管理條例第20條第1項公告財務報表資料一事於今年3月15日處新台幣4萬元，採累罰制，已開罰2次。

二、未履行區分所有權人連署請求召開臨時區分所有權人會議之召集義務一事，違反公寓大廈管理條例第25條第2項第2款，今年1月4日處新台幣3千元。

三、未提供住戶閱覽或影印2020年會計帳簿及管理員會之會議紀錄等資料一事，違反公寓大廈管理條例第35條規定；分別於開出3次罰單，各處以新台幣1千元、2千元及3千元。