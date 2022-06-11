下波主流BA.5「無敵星星」難逃！台大醫建議「做一件事」補足保護力

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下波主流BA.5「無敵星星」仍難逃！台大醫籲次世代疫苗「每人都要打」

▲▼中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診,防護衣,輕症無症狀,確診,採檢人員。（圖／記者李毓康攝）

▲採檢人員，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內一波Omicron本土疫情還在延續，又傳出新一代的Omicron 5.0開始崛起，在英國已經以10倍的速度增長。感染科權威黃立民昨（10）日受訪表示，確實是一大警訊，染疫過後獲得無敵星星對新變異株無效，目前莫德納、BNT都在研發次世代疫苗，預計最快年底可以接種，屆時每個人都有需要打。

羅一鈞10日於記者會中說明，目前BA.4、BA.5在歐美檢出比例有上升情形，英國五月底到六月初BA.4約12%、BA.5約18%，美國分別是5%跟8%，還是以BA.2比例為大宗。很多專家預估這兩種變異免疫逃脫比較強，感染BA.2的免疫效果也在減退中，另BA.5的傳播力看起來更高一點，很可能會取代BA.2，但都有待觀察。

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李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童醫院院長黃立民10日受訪表示，最近的確觀察到英國和美國開始流行不同亞型的Omicron變異株，而亞洲地區可能流行哪一株？還在未知數，但這消息確實是疫情的一大警訊。目前對5.0的特性還不清楚，但是新冠肺炎病毒演變，只有保證傳播力變強，但毒性不一定會變弱。

▲▼李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會及台灣鼻科醫學會共同舉神秘鼻腔透視巡迴展，基金會董事長黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

▲李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會及台灣鼻科醫學會共同舉神秘鼻腔透視巡迴展，基金會董事長黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

近期莫德納次世代二價疫苗最新研究結果出爐，對Omicron抗體增加8倍，黃立民指出，次世代疫苗可望補足原有武漢株疫苗的不足，但未來流行的如果是Omicron BA.4或BA.5，保護力可能只會減少，和過往相比僅提升3倍至4倍。黃立民也說，次世代疫苗目前美國正在審查，預估最快年底可打，而且每個人都需要。羅一鈞則提到，雖然可能保護會減退，但預防重症的部分不會有所不同，還是鼓勵接種。

確診新冠者因為體內有抵抗力，被戲稱取得無敵星星，不過面對新的變異，還是要打疫苗，黃立民解釋，無敵星星保護時間短，3個月就已經算很長，且對新病毒無效，所以不管有感染過、沒感染過都還是要打。

羅一鈞也公布最新國內確診個案定序報告，從4/1~6/10總計定序1058例（260境外、798本土）當中驗出96%屬於BA.2，國內從4/21之後就沒有檢出BA.1，至於BA.4、BA.5則未檢出，目前沒有入侵國內。

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