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2縣市炸雨！滯留鋒今弱明強　下週熱爆超過36℃

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲今天「滯留鋒」強度減弱，雨勢稍微趨緩。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天「滯留鋒」強度減弱，雨勢稍微趨緩，不過明天又增強有劇烈雷雨發生的機率。週日晚間起滯留鋒北移天氣好轉，下週一要注意有極端高溫出現的可能。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(10、11日)兩天「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，今日強度較弱，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；明日較強，有局部陣雨或雷雨，仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，應注意氣象局特報。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲澎湖連江發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

鋒面逐漸北移及西南風影響，易有短延時強降雨，今(10)日澎湖及馬祖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

下週(12)日「滯留鋒」逐漸北移，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，晚起天氣好轉，降雨停歇。今日各地氣溫：北部22至30度，中部23至32度，南部23至33度，東部21至32度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲10日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，「滯留鋒」雲帶仍在台灣附近，對流胞在台灣海峽發展(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，伴隨線狀降水回波，影響澎湖(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週一、二(13、14日)「滯留鋒」在台灣北部海面；「西南季風」偏強，背風面北部、東半部平地晴朗、熱如盛夏，花東則有「焚風」現象，應注意極端高溫(36度以上)的出現；迎風面中南部易降雨，山區午後亦有局部陣雨。

下週三、四(15、16日)鋒面接近，台灣附近水氣增多，大氣很不穩定，有利對流系統發展，仍有明顯雨勢，尤其在午後，需持續密切觀察。

 

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