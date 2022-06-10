美女作家被老外罵「中國婊子」　她怒回1手勢後悔了

▲賀婕遭英國大叔飆罵。（圖／翻攝自ig@london_annj）



記者崔子柔／綜合報導

台灣女作家賀婕長年在英國居住，一直以來覺得當地對多元文化非常友善，但近日卻遭一名大叔嗆「中國 b*tch」，讓她忍不住比出「那個手勢」表示不滿，不過事後也相當後悔。

賀婕昨（9）日在dcard發文表示，她獨自在月台等車時，發現有一名大叔把音樂放得很大聲，她覺得很吵便後退遠離，沒想到大叔見狀開始朝她叫囂「中國b*tch！就是妳！我就是在叫妳這個中國b*tch！」

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賀婕當下非常憤怒，就比出「不雅手勢」回擊，而該名大叔竟用百米衝刺的速度衝向她，指著她的鼻子說「我今年54歲妳最好不要對我比那個手勢」，她則不服輸地回指大叔的鼻子，說「我不是中國人！」

▲賀婕發文。（圖／翻攝自dcard）



賀婕提到，該大叔離開後，就有一名英國女子上前安慰她，說大叔一直喃喃自語可能身心有問題，她回想事發過程，仍對於不被尊重感到難過，但也後悔自己衝動的處理方式，「希望大家在海外可以多跟別人聊聊自己的國家，讓當地人知道亞洲不是只有中國」。

「像我一樣在不恰當的刺激下爆發，對誰都不好」，賀婕說，如果他人對於國家種族的評論讓你感到不適，可以試著溫和的討論，而她在英國碰到的人，多數都像昨天安慰她的女子一樣，溫暖又願意理解他人。