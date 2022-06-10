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雨天救星「頭戴式雨傘」挑戰恥度！網笑瘋：風大會有起飛效果

▲樂天市場販售一款雨傘帽引發熱議。（圖／翻攝自樂天市場臉書、官網）

▲樂天市場販售一款雨傘帽引發熱議。（圖／翻攝自樂天市場臉書、官網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

下雨天不想撐傘，也不想穿雨衣，現在多了新方法！有業者專門設計一款「頭戴式雨傘」，穿法相當簡單，如戴帽子般將雨傘綁在頭上，傘衣即可在頭頂上自然撐開，外觀逗趣可愛，且色彩繽紛，不過許多網友看了也紛紛笑稱，「這個如果風大的話應該很精彩」。

電商平台「樂天市場」近日在臉書介紹一款雨傘帽，只見畫面中長相帥氣、甜美的模特兒中，各個頭上都綁著一頂頭帶式雨傘，而小編也在文中幽默表示，「雨傘為什麼還要用手撐？撐傘後都沒手拿東西了…都跟你說了放手！這次真的沒在騙。」

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根據商品詳細資料，該款雨傘帽的名稱為「3折黑膠晴雨兩用傘」，重量約280公克，直徑分為92公分及98公分2種款式，收納後長度26公分，可防曬、遮雨，適合用在垂釣、攝影、農作等用途，且有多種顏色可挑選，價格則為425元至467元之間。

▲樂天市場販售一款雨傘帽引發熱議。（圖／翻攝自樂天市場臉書、官網）

網友看了也忍不住笑說，「如果雨很大，頭會很震吧？有避震器嗎這個」、「風大就真的是頂上開花了」、「我阿公早就有了 只是他的是黃色的我們稱為斗笠」、「如果傘架故障會不會直接包住頭」、「行動上是滿分又方便，但外觀就好笑」、「好想看他下大雨擠公車，卡在門口的樣子」、「風太大會有起飛的效果嗎」。

另外，也有網友擔心「我覺得風很大的時候頭可能會飛走，或是被戳瞎之類的」、「好危險的產品」、「風大會被勒脖欸，危險吧」。小編則回覆「風雨太大會比較不建議使用啦」。

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關鍵字：

頭戴式雨傘傘帽

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