他25歲負債500萬！偷拿自家房子貸款　開槓桿慘賠求救「怎麼辦？」

▲25歲男網友開槓桿投資失利，背上500萬元債務，向廣大網友求救。（圖／pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

一名25歲男網友在Dcard發文求救，稱自己投資股票失利，背上了500萬元的債務，更糟的是，他之前把家中唯一的透天厝拿去貸款，如今卻血本無歸，每月看到繳款日就很慌，不知道該怎麼辦，所以想請益廣大網友的意見。

原PO以「25歲負債500萬」為題，在Dcard貼出一張貸款總額的截圖。從中可見，房貸佔了205萬，還有投資所借的176萬，若再加上文中所提的100多萬車貸，總計有約500萬元的負債。

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原PO指出，他家裡其實並不富裕，只留給他這一棟透天厝，「但我卻私自拿去貸款，從2%的貸到6%...而且我家人也都住在這棟房子，現在每月看到繳款日就很慌，怎麼辦？」

▲原PO坦承開槓桿投資。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友看完紛紛留言，「還貪啊」、「一堆自以為股神」、「你是不是開槓桿」、「負債開百萬車、年輕人真愛面子」、「先把車賣一賣吧，乖乖騎歐兜賣」、「看到一個名副其實的敗家子，使我這厭世社畜開心我沒有負債」。

還有人建議，「車子賣掉再來講，再不行就坦承，現在家人或許還有能力解決，不要害人家露宿街頭才講，很欠揍」、「找借你錢的銀行商量討論怎麼還貸款壓力比較小，另外跟家人坦承自己的白痴行為」

對此，原PO回應，就是不敢跟家人講，才上網發文詢問，現在每月要還款6萬，但他正職工作只有3萬元薪水，「目前都是已貸養貸，時間很緊迫」。

至於其他網友給的建議，他也坦承，是在台積電600多的時候進場，開槓桿慘賠，股票部分賠光，「車子（凌志IS300）正在處理，可能虧個30幾萬賣掉吧！如果能重來，我想乖乖當社畜。」

▼原PO悔不當初，「如果能重來，我也想乖乖當社畜。」（圖／翻攝自Dcard）

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