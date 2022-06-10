妹子分手超悲傷　主管為了她「帶全公司翹班」唱KTV

▲女網友分手後，主管為了她「帶全公司翹班」。（圖／記者黃心瑀攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard表示，她日前與男朋友分手非常難過，上班時還沉浸在悲傷中，直到距離下班剩1小時的時候，主管突然讓大家把工作的東西收一收，接著號召全部人到KTV歡唱，她起初還緊張問「這樣是可以的嗎」，主管竟霸氣回答「為什麼不可以」，讓她直呼沒有選錯公司。

原PO在Dcard說，她日前與男友討論「暫時」分開，結果男友當天就與別人掛穩交，讓她十分悲傷，上班時還沉浸在悲傷中，儘管公司的所有同事都像朋友一樣，聽她不斷訴苦，她仍無法脫離悲傷的情緒，直到距離下班剩1小時的時候，主管突然讓大家把工作的東西收一收、交接表寫一寫，讓全部人提早下班。

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她起初還緊張問、「可是，離下班還有一小時唉，這樣是可以的嗎」，沒想到主管竟回答「為什麼不可以，我會跟老闆說你身體不舒服」，她聽了還傻傻問「那監視器前面，我要裝不舒服嗎」，結果主管就說「心不舒服，也是不舒服，走不要怕，不然他幹嘛讓我當主管，有種他把我辭職，我沒在怕」。

最後當天上班的同事，全部都到KTV歡唱，讓她大讚主管簡直太帥了，「從今天開始你是我的偶像，我就知道我沒選錯公司，我愛你們」。

▲女網友分手後，上班時還沉浸在悲傷中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「祝福妳，讚嘆主管」、「我年初失戀，主管跟同事也是開導我，我也有一群好主管同事」、「給主管雞腿吧」、「請問公司還有缺人嗎」、「我去年分手，實習公司的正職問我還好嗎，有沒有身體不舒服，沒有的話，還是要完成進度哦，哭啊」。

至於有網友覺得，主管可能對原PO有意思。原PO回答，「絕對100%沒有，主管對全部的同事都像兄弟姐妹，而且他也有女朋友了，常常引導我們正確的愛情觀，什麼辦公室戀情，放心不可能」。

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