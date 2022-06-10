7歲女童「狂燒3天到41.3°C」確定為MIS-C　醫教家長5大要件診斷

▲一名確診過的7歲女童高燒3天送急診，診斷為MIS-C（兒童多系統發炎症候群），圖與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

本土疫情嚴峻，近日不斷出現MIS-C（兒童多系統發炎症候群）的患者。對此，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰提供5種判別MIS-C的要件，希望家長不用太過於擔心，「這種症候群不常見，每10萬名確診COVID-19兒童中，MIS-C 的發病率在Omicron流行期間為3.8例。」

吳昌騰醫師9日晚間在臉書發文表示，一名7歲女童5月13日確診，但22天後於6月4日早上開始出現斷斷續續發燒的情況，最高燒到41.3°C。期間，女童有被媽媽帶去診所就醫，但情況都沒改善，因此於6月7日到兒科急診就醫。

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吳昌騰醫師表示，女童有確診病史，高燒3天加上出現眼睛紅、噁心、嘔吐、肚子痛、頭痛等症狀，讓他開始認為女童是MIS-C，直到抽血報告出爐，這才得知女童該注意的指標及發炎指數都上升，確定是MIS-C，因此安排女童住院治療。

「這幾天討論很多，但家長們不需要太擔心！」吳昌騰醫師指出，女童有確診病史，症狀包括發燒3天以上、非化膿性結膜炎、噁心、腹瀉、腹痛及頭痛等，再加上實驗室數據，這才確定是MIS-C，「這種症候群不常見，每10萬名確診COVID-19兒童中，MIS-C的發病率在Alpha流行期間為54.5例，在Delta流行期間為49.2例，在Omicron流行期間為3.8例。」

▲吳昌騰醫師教家長初步判斷孩子是否為MIS-C的5大要件，圖與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝）



吳昌騰醫師建議，父母可以先知道MIS-C的症狀，再來判斷孩子是否為MIS-C；可判斷的因素以下5點：

1. 新冠病毒感染證據（2至6週前）。

2. 發燒，燒得很高，甚至會持續超過3天。

3. 實驗室檢查顯示ESR、CRP或Procalcitoin等發炎指數上升。

4. 並且具備至少兩項下列臨床特徵，包括：

a.皮膚粘膜症狀: 皮膚疹或雙側非化膿性結膜炎或黏膜發炎

b.心血管系統: 低血壓或休克、心肌功能受損，包括心包膜、瓣膜或冠狀動脈異常等

c.凝血功能異常

d.急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛

5.臨床上需排除細菌性敗血症、毒性休克症候群等其他可能導致類似臨床表現感染。

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