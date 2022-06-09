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最新疫苗受害救濟曝！30多歲男打AZ血栓獲150萬、打AZ圓禿也獲2萬

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▲AZ疫苗接種，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部公布最新疫苗受害救濟審議結果，分別有4例接種AZ、3例接種莫德納獲得救濟金。其中最高額是1名南市30多歲男性，接種AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，核予救濟150萬；當中另有一案較特別，一名彰化40多歲男性，接種疫苗後出現圓禿，無法確定與AZ之關連性，最後核予救濟金2萬元。

根據預防接種受害救濟審議小組第179次會議記錄，5月12日召開會議總計審查53案，有7案核予救濟，當中4案屬於AZ，分別核予救濟金150萬、50萬、2萬、1萬；3案屬於莫德納，核予救濟金1萬、2萬、50萬元。

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其中有1名南市30多歲男性接種AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，研判症狀與接種COVID-19 疫苗(AZ)相關，核予救濟150萬。

另有1名新北市個案接種莫德納7天後死亡，可能死因為急性心肌梗塞、 主動脈剝離等心血管疾病，因為接種疫苗時序上無法排除發生心肌炎可能性，核予救濟金50萬元。

會議記錄也記載，一名彰化40多歲男性，接種疫苗後出現圓禿，無法確定與AZ之關連性，最後核予救濟金2萬元。

AZ4案：

新北市雷○○（編號：2350） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，其紅腫症狀與接種 COVID19 疫苗（AZ）相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表 其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 1 萬元。

臺南市紀○○（編號：2487） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案之症狀與血栓併血 小板低下症候群相符，其症狀與接種 COVID19 疫苗（AZ）相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣 150 萬元。

彰化縣蕭○○（編號：3810） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，其圓禿（alopecia areata）之 症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之 關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審 議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應 10 給付之規定，核予救濟金新臺幣 2萬元。

臺北市周○○（編號：3723） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案之症狀與血栓併血 小板低下症候群相符，與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）相關，依據「預防接種受害救濟基金徵 收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重 11 疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣 50 萬 元。


莫德納3案：

臺南市王○○（編號：2382） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案症狀與其發生時間和 過敏性休克之臨床表現相符，其症狀與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）相關，依據「預防 接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 1 萬元。

苗栗縣涂○○（編號：3143） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案本身有過敏性接觸 性皮膚炎、多發性關節炎等過敏疾病史。依據 申請書記載，個案自述於接種疫苗後陸續有紅 疹、咳嗽、喉嚨緊、胸悶且心跳快等情形，就 醫後血液檢驗、胸部 X 光及心電圖等檢查報告 均無異常情形。綜上所述，個案接種疫苗後出 現之過敏症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （Moderna）之關聯性，經住院 6 日進行治 療，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議 辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應 給付之規定，核予救濟金新臺幣 2 萬元。

新北市李○○○（編號：2887） 本案經審議，依據病歷資料記載及臨床表現等 研判，個案接種 COVID-19 疫苗（Moderna） 後 7 日死亡，與疫苗接種後發生過敏性休克之合理時間（30 分鐘內）不符。依發生時間及臨床表現研判較可能致死原因為急性心肌梗塞、 主動脈剝離等心血管疾病，惟接種疫苗後並無 就醫資料且未進行病理解剖，致無從判斷確切死因，考量時序上無法排除發生心肌炎之可能性。綜上所述，個案死因無法確定與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性，依據 「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表死亡給付之規定，核予救 濟金新臺幣 50 萬元。

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