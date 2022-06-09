男友勸賣婚前房產「先住公婆家」！他給10建議網狂推：正解

▲要和公婆住還是夫妻單獨住，是每個家庭會討論到的問題。（示意圖／達志影像）

記者李芷萱／綜合報導

有民眾日前上網透露，男友希望他把台中的婚前房產賣掉，一起到台北打拚，在買房前可先住公婆家，遭到許多人狂勸「千萬不要」。對此律師呂秋遠也給10點建議，「遇到只想佔你便宜、不勞而獲的人，請快逃」，該篇貼文也引發熱烈討論，許多網友紛紛表示：「快逃啊」、「叫他十萬存著買自己的塔位。」

先前本站曾報導《男友勸她賣掉婚前房產「先和公婆住」！網揭陰謀：別傻了》，原PO表示在台中的房產房貸還剩400多萬，擁有10萬存款的男友希望她能一起到台北努力，並把台中的房子賣掉當作台北買房的頭期款，買房之前則可以先住公婆家，原PO對此不是很滿意，「為什麼要我放棄原本的工作、資產、家人，到人生地不熟的地方，還要在存到台北高房價頭期款前跟公婆住？」

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▲原PO對此有些不平衡。（示意圖／達志影像）

當時許多人都狂勸原PO，千萬不要賣掉，一定要留一條後路，呂秋遠也在臉書針對這篇文寫下「關於這件事，你可能不知道的points 」，其中包括「還沒結婚就不是公婆」、「婚前婚後都盡量不要住對方家」、「女生一定要有工作，無論婚前婚後」、「10萬的頭期款，只能在台北市買陰宅（可能還買不到）」、「400萬頭期款在台北也很難買到跟台中一樣的好房」、「婚前財產不用納入分配，結後繳付的貸款要」、「婚後如果有房貸，離婚的時候都可以分一半」、「婚前不要一起買房！男女朋友跟夫妻不一樣」、「在台中有工作有房子有親友，為什麼要想不開來台北」、「結婚問題多，平安在家最好。能單身當女王，為什麼要當女婢？」。

呂秋遠的建議也讓網友大推「正解」，「26歲男性存款只有十萬，有女性敢跟他一輩子嗎」、「女生婚前購買的房子，男生還真會打算」、「10萬養貓狗都不夠，分得好」、「換個台中男友不就好了」、「男友規劃的是他的美好未來，不是妳的」、「叫他十萬存著買自己的塔位。」