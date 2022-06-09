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社會 社會焦點 保障人權

貪玩小柴迷路！跳路人車求救　警PO網10分鐘飼主現身

▲▼臉書社團力量大，10分鐘助警找到貪玩小柴飼主。（圖／翻攝自「基隆市警察局第四分局」臉書）

▲有民眾載著一隻迷路的小柴到警局報警，警方將走失訊息PO上臉書，不到10分鐘就找到飼主。（圖／翻攝自「基隆市警察局第四分局」臉書，下同）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆市警察局第四分局在臉書表示，兩天前(7日)有一隻頑皮小柴犬趁著飼主不注意，私自離家外出玩耍，直到夜深才驚覺迷路，楚楚可憐地趴臥在安和一街建德國小旁人行道上。民眾余小姐剛好駕車經過，停下來關心查看，小柴犬竟興奮地跳上她的車，頓時讓她不知所措，只好開車載著小柴到派出所報警求助，好在警方將走失訊息發布在網上，10分鐘內就找到飼主。

警方在臉書上表示，安樂派出所的韓姓警員於23時許受理報案後，研判小柴犬應該就居住在附近，遂將資訊透過基隆人臉書社團及Line群組貼文發布協尋，果然不到10分鐘，即接獲民眾來電告知認識飼主，並已幫忙聯繫，順利讓飼主與小柴犬團聚，結束小柴貪玩驚魂記。

原來，這隻柴犬叫做祕魯，疼愛他的爸爸還在臉書幫牠開設粉專，已累積7千多名粉絲。警方把人狗相逢的照片PO到警方臉書上，有不少臉友認出牠來。照片中主人抱起有半個人身大的祕魯，祕魯也把2隻手搭在主人肩膀上，一人一狗互相對望，網友紛紛留言表示：「是大柴」、「那個臉、那個下巴，一臉還沒玩夠的樣子」、「這張照片超有愛的」。

第四分局也呼籲，飼主要隨時注意毛小孩的動向，以免愛犬走失，此外，飼養寵物時應植入晶片，或讓毛小孩佩戴可辨識性的配件，以便不慎走失時能快速通知飼主認領。

▲▼臉書社團力量大，10分鐘助警找到貪玩小柴飼主。（圖／翻攝自「基隆市警察局第四分局」臉書）

▲▼臉書社團力量大，10分鐘助警找到貪玩小柴飼主。（圖／翻攝自「基隆市警察局第四分局」臉書）

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