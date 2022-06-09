台灣新冠死亡速度「全球第2快」13天就翻倍！學者籲：別光看確診數

▲公衛學者認為，現階段不應僅利用確診數判斷疫情走向。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣採用快篩視同確診政策，公衛學者表示，因快篩陽性者不一定會誠實通報，且快篩敏感度不足等因素，使得以確診數判斷新冠疫情走向逐漸失準，呼籲應使用死亡率補充來作為防疫指標之一；並指出台灣新冠死亡數倍增速度是全球第二，約13天就會翻倍，相當驚人。

台灣大學公共衛生學院教授詹長權今在臉書發文，建議現在應使用死亡率補充確診率，來協助判斷新冠疫情嚴重程度。「因防疫的終極目的在於救生和維持生計，何況人類現在已有預防重症死亡的疫苗，和治療新冠輕重症的藥物，來降低新冠死亡率」，他表示，從死亡率可看出整體防疫成效，找出改善之處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹長權尤其認為，將統計死亡率的期間，從每天拉長至每週或每2週後，更可穩定看出一個國家、一個區域、全世界疫情長時間走勢和防疫需求。

詹長權也統整台灣、韓國、日本、新加坡亞洲四國，自2021年分5月中旬到2022年6月7日，每週和每兩週中，每百萬人的死亡人數變化趨勢。他說明，台灣的Omicron流行日期來得最晚且流行還在持續當中，在新冠死亡人數的上升上類似之前韓國omicron流行期的上升趨勢，死亡率的高鋒值也逼近韓國。

▲詹長權分析每雙週台灣新冠疫情死亡人數。（圖／翻攝自詹長權臉書）

根據2022年6月7日ourworldindata 資料顯示，目前台灣新冠死亡數倍增速度「全球第二快」，死亡數翻倍時間部份，台灣約13天，韓國約81天，新加坡約192天，日本約298天。不過詹長權表示，「他山之石可以攻錯，別國走過的路可以是台灣的借鏡，但是台灣疫情未來半年會怎麼走？還是要看我們自己的防疫作為。」

詹長權呼籲，無效、不科學的作法當改則改，有效的防疫方式和工具應當使用，就廣泛且趕快採用。「畢竟疫情發展的好壞快慢，決定在人和病毒的競爭和競速關係，不在國與國之間的競爭排名關係。」