　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣新冠死亡速度「全球第2快」13天就翻倍！學者籲：別光看確診數

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲公衛學者認為，現階段不應僅利用確診數判斷疫情走向。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣採用快篩視同確診政策，公衛學者表示，因快篩陽性者不一定會誠實通報，且快篩敏感度不足等因素，使得以確診數判斷新冠疫情走向逐漸失準，呼籲應使用死亡率補充來作為防疫指標之一；並指出台灣新冠死亡數倍增速度是全球第二，約13天就會翻倍，相當驚人。

台灣大學公共衛生學院教授詹長權今在臉書發文，建議現在應使用死亡率補充確診率，來協助判斷新冠疫情嚴重程度。「因防疫的終極目的在於救生和維持生計，何況人類現在已有預防重症死亡的疫苗，和治療新冠輕重症的藥物，來降低新冠死亡率」，他表示，從死亡率可看出整體防疫成效，找出改善之處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹長權尤其認為，將統計死亡率的期間，從每天拉長至每週或每2週後，更可穩定看出一個國家、一個區域、全世界疫情長時間走勢和防疫需求。

詹長權也統整台灣、韓國、日本、新加坡亞洲四國，自2021年分5月中旬到2022年6月7日，每週和每兩週中，每百萬人的死亡人數變化趨勢。他說明，台灣的Omicron流行日期來得最晚且流行還在持續當中，在新冠死亡人數的上升上類似之前韓國omicron流行期的上升趨勢，死亡率的高鋒值也逼近韓國。

▲詹長權分析台灣新冠疫情死亡人數。（圖／翻攝自詹長權臉書）

▲詹長權分析每雙週台灣新冠疫情死亡人數。（圖／翻攝自詹長權臉書）

根據2022年6月7日ourworldindata 資料顯示，目前台灣新冠死亡數倍增速度「全球第二快」，死亡數翻倍時間部份，台灣約13天，韓國約81天，新加坡約192天，日本約298天。不過詹長權表示，「他山之石可以攻錯，別國走過的路可以是台灣的借鏡，但是台灣疫情未來半年會怎麼走？還是要看我們自己的防疫作為。」

詹長權呼籲，無效、不科學的作法當改則改，有效的防疫方式和工具應當使用，就廣泛且趕快採用。「畢竟疫情發展的好壞快慢，決定在人和病毒的競爭和競速關係，不在國與國之間的競爭排名關係。」

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
快訊／高雄飆萬例！　陳其邁宣布：高中以下遠距延至6／19
快訊／小玉賣「換臉A片」現身出庭　11字冷回
進入死亡高原期！新冠致死率防線被攻破　陳時中：達千分之1.0
快訊／陳時中鬆口！　9月出國旅遊「當然有機會」
快訊／柯文哲生氣了！　怒飆政風處：撤掉算了
解放軍「殲-7戰機」墜毀民宅爆炸！　1人死亡
詭！金山磺港漁港火燒船　才被抓走私「13億K毒原料」
快訊／六都累計感染率曝！　陳時中：中南部還在高原
長新冠門診5月狂增5倍！　醫：Omicron後遺症多為「這2

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／南部疫情還在高原期　台南高中以下遠距教學延至6／17

遲不開放！大型重機不忍了　「高速公路乖寶寶」7月上國道抗議

不斷更新／全台校園復課懶人包！台南高雄遠距、宜蘭恢復實體課

本土累計266萬例「確診地圖曝」　陳時中點名六都3縣市：在高原期

百搭難踩雷！　便當「最夯1配菜」網一致點名：沒聽過不吃的

解封在即逛起來！全台夜市18273攤大車拚　美食最多和最大這裡

快訊／高雄飆萬例！　陳其邁宣布：高中以下遠距延至6／19

智慧城市SCAPA大獎出爐　北市教育局第三度獲獎「全台唯一」

苗栗+1712！54基層院所收案率偏低　 縣府籲多利用視訊確診判定

竹縣+1783！0至6歲5劑免費快篩只領到月底　 衛生局：逾期不補

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

機車停大車車頭前陷盲區！　司機曝駕駛視野：真看不到

快訊／南部疫情還在高原期　台南高中以下遠距教學延至6／17

遲不開放！大型重機不忍了　「高速公路乖寶寶」7月上國道抗議

不斷更新／全台校園復課懶人包！台南高雄遠距、宜蘭恢復實體課

本土累計266萬例「確診地圖曝」　陳時中點名六都3縣市：在高原期

百搭難踩雷！　便當「最夯1配菜」網一致點名：沒聽過不吃的

解封在即逛起來！全台夜市18273攤大車拚　美食最多和最大這裡

快訊／高雄飆萬例！　陳其邁宣布：高中以下遠距延至6／19

智慧城市SCAPA大獎出爐　北市教育局第三度獲獎「全台唯一」

苗栗+1712！54基層院所收案率偏低　 縣府籲多利用視訊確診判定

竹縣+1783！0至6歲5劑免費快篩只領到月底　 衛生局：逾期不補

快訊／南部疫情還在高原期　台南高中以下遠距教學延至6／17

喚起童年回憶！全聯限定8款「櫻桃小丸子貓咪版」換購　購物車超萌

遲不開放！大型重機不忍了　「高速公路乖寶寶」7月上國道抗議

不斷更新／全台校園復課懶人包！台南高雄遠距、宜蘭恢復實體課

選高雄市長？柯志恩曝朱立倫訪美前要她考慮　「若民調最高就認了」

印尼大師賽／李洋、王齊麟連趕9分反超勝出　直落二晉級8強　

本土累計266萬例「確診地圖曝」　陳時中點名六都3縣市：在高原期

百搭難踩雷！　便當「最夯1配菜」網一致點名：沒聽過不吃的

許瑋甯狂試鏡超混亂　自我介紹脫口19歲：不是故意說謊的

12個老宅翻新旅店、咖啡廳一次看！朝聖台版霍爾的移動城堡要盡快

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

今年共3波！梅雨要掰了　颱風季將登場

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

突然高起來！連2天破8萬　沈政男給答案

天選之妹「生理期突確診」　一票人驚：真的欸

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

好市多烤雞藏隱藏秘密！會員：今天才發現

即／台中市高中以下遠距延長到17日

每5人就有1人中！長新冠8大QA一次看　症狀「這2種最常見」

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

快訊／國3「4大車追撞翻覆」　北上全線封閉路段曝

妹子傳摩鐵房號　老公回2字！人妻心碎了

他嘆台灣水果變難吃　「1原因」全場爆有感

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

更多熱門

相關新聞

兒童腦炎研究將展開！他戳破台灣「根本沒做1件事」

兒童腦炎研究將展開！他戳破台灣「根本沒做1件事」

精神科醫師潘建志今在臉書發文直指，「台灣，可能成為變種病毒的黑洞。」他表示，台灣在4、5月新增約200萬例確診，但分享給全世界的病毒基因定序個案數，卻只有16例。直言若想分析兒童腦炎、致病率或傳播力強度等問題，就應要共享基因定序資料。

疫情「還沒看到下降趨勢」　李秉穎估完全平息時間點

疫情「還沒看到下降趨勢」　李秉穎估完全平息時間點

不斷更新／9縣市恢復實體上課　全台措施一次看

不斷更新／9縣市恢復實體上課　全台措施一次看

陳時中極致轉彎！改口「24小時火化是對的」

陳時中極致轉彎！改口「24小時火化是對的」

6月底有望降到萬例以下　確診地圖曝光！

6月底有望降到萬例以下　確診地圖曝光！

關鍵字：

詹長權死亡率本土疫情

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面